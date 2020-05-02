Оставшаяся без денег мать: из-за действующих законов пострадали тысячи людей

Женщина, которая одна воспитывает ребенка и находится в отпуске по уходу за ним, узнала, что пособие в размере 257 евро ей не полагается, поскольку у нее есть трудовой договор. При этом денег по этому договору ей не платят. Однако позже парламент Литвы изменил решение, деньги она должна получить, если ее доходы составляют меньше минимума.

В редакцию Delfi обратилась Юргита Иванаускайте, которая является штатным работником бюро переводов Lisnora. Она рассказала, что много лет работает по справке об индивидуальной деятельности, поэтому надеялась, что во время карантина получит фиксированные 257 евро, назначенные самозанятым жителям.

"Экономическая деятельность, которой я занималась, включена в список ограниченных во время карантина, но я не могу получить выплаты, потому что у меня есть действующий трудовой договор - но я никакую зарплату не получаю, потому что воспитывают ребенка до 3 лет и нахожусь в отпуске по уходу за ним", – писала Иванаускайте.

Как известно, подобие по уходу за ребенком платят 1-2 года, а ребенок Иванаускайте родился в октябре 2017 года.

"Я декларировала доходы за 2019 год, мне придется заплатить налоги на сумму почти 1600 евро. А сейчас, когда я оказалась в затруднительном положении, я не могу получить выплаты за время карантина, хотя работать не могу. С начала карантина заказов на устный перевод нет, а количество письменных переводов значительно сократилось, клиенты не обращаются в бюро, это необязательная услуга", – сказала Delfi читательница.

Иванаускайте сказала, что воспитывает ребенка одна, выплачивает кредит. "Неужели из-за несовершенства законов должны страдать сотни и даже тысячи жителей?" вопрошает женщина.

Советник главы Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что установленные выплаты предназначены для людей, которые во время карантина не могут работать.

Она прибавила, что если женщина воспитывает ребенка до 3 лет и находится в отпуске по уходу за ним, значит у нее есть трудовой договор (но зарплату не получает), значит, она может выйти на работу и работать, получая зарплату.

"Работодатель не может не принять ее на работу", – напомнила Самошкайте.

Она прибавила, что если у работодателя проблемы во время карантина, то будет объявлен простой,тогда женщина будет получать деньги за простой.

"В таком случае женщина будет получать не меньше минимума (это 437 евро "на руки"), а работодатель будет получать субсидии из Службы занятости", – сказала она.

По данным Соцмина, до 29 апреля за выплатами обратились 66 322 самозанятых лиц. 54 875 išиз них "Содра" выплатила 7,3 млн. евро.

30 апреля парламент постановил, что выплаты в размере 257 евро будут получать и те самозанятые, у которых есть трудовой договор, но зарплата составляет меньше минимума (607 евро "на бумаге" или 437 евро "на руки").

Новы порядок будет действовать с начала карантина - с 16 марта, значит, выплаты получит и Иванаускайте.

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