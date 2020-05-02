Против клиента компании Telia фиксируют масштабную кибератаку

Телекоммуникационная компания Telia 2 мая сообщила, что столкнулась с масштабными кибертаками, которые могут расстроить работу некоторых сайтов.

"Telia столкнулась со сложными DDoS -атаками, направленными против инфраструктуры хостинг-провайдера Hostex", – сообщается в пресс-релизе.

По данным компании, хакеры действуют в отношении одного клиента, у которого требуют выкуп, но с атакой сталкиваются IP-адреса всех клиентов Hostex. Из-за DDoS атак могут временно быть недоступны некоторые сайты или наблюдаться замедления в их работе.

Telia обратилась в правоохранительные органы, начато расследование.

Атака в основном проводится с серверов, находящихся за границей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!