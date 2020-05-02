Эмигрант отказался от службы в Литовской армии: я 8 лет живу в Англии и работаю на Amazon

Мартинас С. из Тельшяй, который без уважительной причины избегал службы в Литовской армии, и не намеревался служить в ней – мужчина, которого привлекли к уголовной ответственности указал, что уже 8 лет живет в Великобритании, работает в известной компании Amazon, поэтому если он будет служить в армии, то лишиться хорошо оплачиваемой работы.

Эмигрант был осужден за отказ от службы в армии – суд назначил ему штраф в размере 1000 евро.

До этого Мартинас С. дважды платил штрафы в административном порядке – 15 евро, затем – 100 евро. Оба штрафа он заплатил.

Выяснилось, что Мартинас С. был призван в армию в 2019 г., но не явился в военкомат.

Во время опроса он признал, что избегал службы в армии.

"Я 8 лет живу в Великобритании, я не знал, что должен проверять списки призывников, поскольку попадаю в возрастную группу 19-26 лет, – сказал он. – У меня и мысли такой не было. О призыве я узнал, когда приехал в Литву – мама сказала, что пришла повестка. Я забрал ее на почте. Я понял, что меня призывают в армию, но звонить по указанному номеру не стал. Когда я снова вернулся в Литву, явился в военкомат, там составили протоколы об административном правонарушении, назначили штрафы, я их заплатил".

Он сказал, что ему было известно о грозящей уголовной ответственности. "Меня это не напугало, я уже определился - не намеревался служить – я им ясно сказал, что не могу служить, я живу и работаю за границей, – сказал Мартинас С. – Мне сказали, что это не оправдание. Я все равно уехал в Великобританию".

"Я в Литовскую армию служить не пойду, у меня есть хорошо оплачиваемая работа", – заявил он.

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