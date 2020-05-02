"Карантинные" развлечения в Литве снова удивляют мир: СМИ пишут об аэрокинотеатре

На этой неделе в Вильнюсском аэропорту был открыт цикл фильмов Aerokinas в рамках фестиваля "Киновесна". Информация о первом в истории кинотеатре рядом со взлетно-посадочной полосой появилась в международных СМИ.

На сегодняшний день насчитывается 400 публикаций, радиорепортажей и видео, в которых на разных языках рассказывают об Aerokinas, вильнюсском кинофестивале, Вильнюсе и его аэропорте. Об этом рассказывают такие престижные каналы, как The New York Times, BBC radio и Euronews, Frankfurter Algemeine Zeitung.

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"Сегодняшний собеседник предлагает интересное предложение, которое поможет восстановить положительные эмоции", – представила гендиректора "Киновесны" Альгирдаса Рамашку ведущая BBC radio Шэрон Херманс.

"Паркуйтесь около самолета и хорошего кино: киносеансы в опустевшем аэропорту", – гласит заголовок в The New York Times. В другой американском источнике сказано: "Грузовой самолет готовится ко взлету из Вильнюсского аэропорта, а в нескольких сотнях метров люди в машинах смотрят фильм в автокинотеатре, который временно расположился на перроне аэропорта".

"Столица Литвы - Вильнюс - удивил тем, что стал проводить сеансы автокино на территории аэропорта!", – сообщает Euronews. Его аудитория на английском, итальянском, немецком, китайском языках составляет около 350 млн. человек.

"Международный успех в СМИ всех континентов только доказывает уникальность аэрокино, поэтому приглашаю посетить его. То, что людям надоело сидеть дома, и они соскучились по развлечениям, показывает успех сеансов в первые выходные", – сказал Рамашка.

1–3 мая покажут "Коммивояжера" Асгара Фархади, 2016, "Тело Христово" Яна Комасы, 2019 и "Капернаум" Надин Лабаки, 2018, немецкий фильм "Тони Эрдманн" Марена Аде, 2016, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, 2018, "Квадрат" Рубен Эстлунда, 2017, "Холодную войну" Павла Павликовского, 2018 и др.

На семейных сеансах покажут "Жизнь тыковки" Клод Барра, 2016) и "Моя маленькая сестра Мирай" Мамору Хосода, 2018.

Во время сеансов обеспечат безопасность людей – зрителей просят не выходить из автомобилей, билеты продают только по интернету. Если потребуется, можно открыть окна, но тогда в машине надо находиться в масках.

Зрителей просят выключать двигатели автомобилей у фары.

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