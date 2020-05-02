Глава соцдемов Литвы предлагает правительству обсудить введение 4-дневной рабочей недели

Председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что правительство должно узаконить 4-дневную рабочую неделю для представителей тех профессий, которые сталкиваются на рабочем месте с напряжением и стрессом, например, социальные работники и медсестры.

"Рабочая нагрузка у социальных работников и медсестер огромная, а зарплата и количество работников недостаточные в сравнении с тем, какую работу они должны выполнять. Правительство должно заниматься не только однодневными делами, но и долгосрочными. Если мы решим устроить для таких людей 4-дневную рабочую неделю, это будут сплошные плюсы", – сказал Палуцкас.

По его словам, в выигрыше останется общество.

"С неба в Литве не появится ни больше медсестер, ни больше социальных работников, а ведь их не хватает. Потребность в социальных услугах в обществе велика. За 80-90% больных и инвалидов присматривают члены семей, чаще всего – женщины. И все эти проблемы могут решаться через госзаказ, через выделение большего количества средств, путем повышения количества штатных единиц и защиты работников от "перегорания", – сказал Палуцкас.

Председатель литовского профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене 1 мая обратилась к президенту Гитанасу Науседе, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

Она указала, что пандемия коронавируса вскрыла самые больные места в трудовом секторе Литвы. По словам Крупавичене, одни люди во время пандемии работали без средств защиты, а другие работали сверхурочно безо всякой доплаты за дополнительный труд.

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