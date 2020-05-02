Специалисты проверили салоны красоты: правила соблюдают не все

Как уже сообщалось, специалисты Национального центра общественного здравоохранения в эти выходные во всех муниципалитетах проверяют, не нарушают ли жители требования карантина, установленные в местах торговли и предоставления услуг.

Во время проверок оценивают, соблюдают ли требования безопасности, обеспечения работников и покупателей необходимыми средствами безопасности, гигиены и др., например, ограничение потока покупателей, наличие разметки в очередях, наличие масок на входящих и т.д.

В пятницу проверили 493 торговых точки и места предоставления услуг. Большую часть проверенных – 61% - составили салоны красоты, 26% – непродовольственные магазины (одежды, обуви, бытовых товаров), 13% – рынки, музеи, места для занятия спортом, ботанические сады, общественные места, где продают рассаду и саженцы.

Только в 29-ти из 493-были установлены нарушения, и почти все они - в парикмахерских и салонах красоты. Основное нарушение – отсутствие всех необходимых средств защиты (нет защиты для глаз), нет информации для людей из группы риска. Были случаи, когда услуги предоставлялись без гигиенического паспорта.

Больше всего нарушений было в салонах красоты Клайпедского округа – 64%, Каунасского – 25%.

Были составлены протоколы о нарушении, назначены штрафы. Физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, юридическим 1500-6000 евро.

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