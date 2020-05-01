Жителям Литвы карантин нипочем: на дорогах образовались заторы

В редакцию портала Delfi обратилась возмущенная читательница, которую поразило интенсивное движение на выезде из Вильнюса. В эти выходные движение между городами в Литве не было ограничено, а на магистрали Вильнюс-Каунас даже образовались заторы.

По мере смягчения карантина, кажется, жители Литвы стали активнее перемещаться по стране. Читательница Delfi не скрывала своего удивления, заметив, что движение на выезде из столицы очень интенсивное, а около Вевиса даже формируется затор. Правда, она заметила, что в этом месте движению мешает ремонт дороги. "Движение не ограничено, но ведь в стране карантин", - удивлялась женщина

Delfi напоминает, что министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в выходные усиленные наряды полиции будут наблюдать, соблюдают ли жители требования карантина. Полицейских будет дежурить на 40% больше, чем обычно. Она акцентировала, что основное внимание будут уделять действиям жителей на курортах и на кладбищах. Полиция будет патрулировать и на магистральных дорогах.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции сказал, что полиция будет проверять транспортные средства, жителей. "Мы будем проверять, соблюдают ли жители режим изоляции, носят ли маски в общественных местах", – сказал он.

Несмотря на то, что некоторые условия карантина в Литве смягчают, его все же не отозвали

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что штрафы за нарушение правил карантина остались прежними - 500-1500 евро физическим и 1500-6000 евро юридическим лицам. В первый раз дают половину минимального штрафа - 250 евро. Если штраф не заплатить в течение недели, его пересматривают и назначают штраф в 2 раза больше.

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