Литва и Турция договорились об экспорте аппаратов ИВЛ

Турция разрешила экспортировать в Литву 20 заказанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), информировал BNS 1 мая МИД.

"Сегодня утром министр иностранных дел Турции лично сообщил главе МИД Литвы, что правительство Турции выдало разрешение на экспорт аппаратов ИВЛ в Литву. Мы благодарим Турцию за такое решение", – сказала представитель МИД Раса Якилайтене.

По ее словам, еще неясно, когда груз вышлют в Литву. На прошлой неделе МИД сообщал, что правительство Литвы ждет разрешения правительства Турции на экспорт аппаратов ИВЛ. Об этом с министром и вице-министром иностранных дел говорил глава Мид Литвы Линас Линкявичюс и вице-министр Нерис Германас.

Якилайтене тогда сказала, что этот вопрос дипломаты решают уже несколько недель.

Портал lrytas.lt в середине апреля сообщил, что в Турции застряло заказанное Литвой медицинское оборудование на сумму 350 000 евро. 20 аппаратов ИВЛ в Турции заказала компания Limeta, их планировали передать кретингским, йонавским и электренским врачам.

Представители Limetа сказал, что проблемы возникли после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о перенятии аппаратов для нужд.

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