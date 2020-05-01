В Литве начались длинные выходные: о чем надо помнить, основные правила

В Литве начались длинные выходные, смягчены некоторые условия карантина, поэтому правительство призывает жителей не расслабляться и соблюдать все действующие правила. Несмотря на то, что на День матери никакие ограничения не ввели, премьер-министр Саулюс Сквернялис призвал не забывать рекомендации врачей и эпидемиологов и не навещать родственников пожилого возраста. Чтобы эти выходные прошли безопасно, представляем информацию Минздрава о действующих требования карантина.

Минздрав сообщает, что на открытом пространстве, где занимаются люди, необходимо ограничивать поток посетителей. Также люди должны находиться на расстоянии 10 м друг от друга или от других групп. На территорию должны впускать только людей в масках или с другой защитой на лице, люди должны ходить группами не больше 2 человек, исключение делают только для семей с детьми.

На входе должна быть размещена информация о соблюдении правил гигиены, а также антисептик и одноразовые перчатки.

Администрация таких мест должна вывесить предупреждение о том, что такие места не рекомендуют посещать людям из группы риска (старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями - болезнями сердца и кровеносных сосудов, сахарным диабетом, болезнями дыхательных путей и др.).

В очередях покупатели должны соблюдать расстояние 2 м, за товары просят платить банковскими картами.

Местам проведения досуга также рекомендуют продавать билеты по интернету. В такие места не должны впускать людей без масок, а также с симптомами ОРВИ – температурой, насморком, кашлем, затрудненным дыханием.

Кроме того, должны измерять температуру у работников - как только они приехали на работу. У всех работников должны быть средства защиты.

Кроме того, в таких местах разрешается использование только индивидуального спортивного инвентаря и одежды. Все поверхности, которые часто трогают, должны регулярно дезинфицироваться после каждого посетителя.

Если используется общее оборудование, его должны дезинфицировать после каждого пользователя.

Кроме того, по-прежнему в общественных местах жители должны носить маски или другие средства защиты, прикрывающие нос и рот.

Маски разрешается не носить детям младше 6 лет. Маски не нужны во время принятия пищи в уличных кафе, а также профессиональным спортсменам во время тренировок, в сельской местности и в автомобилях.

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