Ночью в Вильнюсе горел ангар компании, торгующей резиной для автомобилей

ru.DELFI.lt

В ночь на пятницу, в 0.06 ч., пожарным сообщили о пожара в Пилайте, на у. Пилякальнё. Сообщалось, что открытым пламенем горит металлический ангар.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ангар компании Inter Cars горел открытым пламенем. Около 1 ч. ночи полностью сгорела крыша ангара, от жара деформировались металлические конструкции. На месте пожара работали большие наряды пожарных: 5 автоцистерн, два водовоза, три автолестницы. Ночью пожарные еще не знали, что находится в ангаре. Компания Inter Cars торгует деталями для автомобилей, резиной, машинным маслом, мотоциклами и т.д. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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