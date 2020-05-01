Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин

Для вильнюсских столичных проституток настали невеселые дни. Туристов в городе не осталось – в два раза уменьшилось количество клиентов, никто не оставляет на чай, а лишившиеся работы в карантин литовцы даже просят сделать скидку. Об этом девушки рассказали журналисту DELFI Ориюсу Гасановасу.

Туристы жизненно необходимы не только гостиницам, музеям и ресторанам, но и "работающим" в районе вокзала "жрицам любви". Когда из-за коронавируса люди перестали путешествовать, бизнес этих девушек стал чахнуть. Они прямо говорят: так плохо еще никогда не было, даже в самые тяжелые годы кризиса такого не было, и скидок никто не просил.

Это третья статья Гасановаса, посвященная Вильнюсскому вокзалу во время карантина.

На этот раз он рассказывает о ситуации, в которой оказались представительницы одной из самых древних профессий. Надо иметь в виду, что в Литве проституция запрещена, это нелегальный бизнес. Однако девушек не пугают ни штрафы, ни возможная судимость. Как работали, так и работают.

Каждый день, особенно, когда на город опускаются сумерки, на ул. Пилимо, Сейню и Соду появляются "работницы". Это своеобразный довольно скромный вильнюсский район красных фонарей. На своих "рабочих местах" они стоят по 1 или по 2 и ждут клиентов. В рабочие дни там работают 5-10 девушек, а в выходные иногда и вдвое больше. И спрос растет именно в пятницу и в субботу ночью. По крайней мере, так было до 15 марта.

Когда был введен карантин, в районе вокзала закрылись кафе и бары, но девушки остались на своих местах. Как сказала одна из них - Снежана - эти законы в одно ухо вошли, через другое вылетели. 24-летняя Снежана возмущена тем, что проституция в Литве вне закона.

"Пока мы работаем нелегально, мы никак не защищены. У нас нет ни медицинской страховки, ни других гарантий. Если мы не будем работать – никто о нас не позаботится, не получим никакой компенсации", – сказала она. Поэтому девушка плюнула и работает дальше. Как и другие ее товарки.

Поговорить с журналистом согласилась 30-летняя Кристина-Виктория (ее то одним, то другим именем называют клиенты, но настоящее имя она назвать не захотела). "Постоянным клиентам, которых хорошо знаю, я говорю, что я - Кристина, а тем, кого вижу в первый раз, называю имя Виктория", – рассказала она.

Кристина-Виктория "работает" на вокзале восьмой год. Чаще всего она стоит около рынка на ул. Пилимо, но иногда ходит ближе к ресторану McDonald's, поскольку ночью там больше людей и молодежи.

– А молодые клиенты лучше?

– Они быстрее все делают, больше желания у них. Но молодые наглые, невежливые, много бранятся. С ними опаснее, например, могут куда-нибудь увезти и там оставить. Но иногда, когда клиентов постарше нет – выбирать не приходится.

– Какие сейчас цены? У всех ли девушек одинаковые?

– Оральный 20, комплекс 40, а час 60 евро. Мы держим примерно одинаковые цены, хотя не обязаны это делать. Когда останавливается человек, могу назвать более высокую цену или более низкую, меня никто не регулирует, "крыши" у нас нет. Но я знаю, что если буду поднимать цену, никто ко мне не приедет, возьмут тех, кто дешевле, поэтому выгоднее держать одинаковые цены.

– Здесь одни девушки моложе, другие старше. Одни красивее, другие скромнее. Есть самые успешные, которые пользуются популярностью?

– Не сказала бы, всех одинаково берут. Видишь ли, у мужчин разные пристрастия. Кому-то хочется худую, кому-то нужна пополнее. Не всегда молодые лучше, многие ищут опытных женщин. Хуже всего дела идут у тех, которые не смотрят за собой, не моются. Рядом с ними остановятся, посмотрят, что дела неважные и отъезжают.

– Не секрет, что у многих девушек проблемы с наркотиками. Как у тебя?

– Да, я употребляю. Но, может, не так много, как другие. Я еще до такого не дошла. Многие не только наркотики употребляют, но еще и алкоголь "сверху" пьют. Конечно, плохо, но я их понимаю, это нелегкая работа. Сложно делать такое на трезвую голову.

– Вас кто-то заставляет этим заниматься?

– Нет, у меня таких проблем нет, я сама пошла. 8 лет назад подруга вернулась из Германии, она там много лет этим занимается. Говорит: пошли, попробуем у нас в Вильнюсе у вокзала, проверим ситуацию. Пошли, я хорошо заработала и осталась.

– Многие дают объявления в интернете, почему вы выбрали улицу?

– Нас меньше ловят, легче уйти от штрафов. Стоять на улице не запрещено, а когда по объявлению - приедет полицейский, куда бежать?

– Но ведь здесь опасно. Потом погода бывает плохой, холодно, дождь, снег.

– Опасно везде. Каждый день, когда я иду работать, не знаю, какая вернусь домой, ведь попадается немало психов, многих избивали, обворовывали и т.д. Но никому не пожалуешься...

– Как все изменилось с приходом карантина?

– Сейчас очень плохая ситуация. Раньше такого никогда не было. Я с другими говорила, ни одна не помнит такого времени, чтобы было так мало работы. Все из-за туристов – ни белорусов, ни украинцев, ни англичан – они у нас были постоянными, больше половины клиентов. Их не стало, и мы это почувствовали.

– Сколько вы зарабатывали раньше, а сколько сейчас?

– За ночь бывало 150-200 евро, сейчас хорошо, если собирается 100. Никакого движения, а те, кто приезжает, еще и скидку просят, собирают последние центы.

– Шутите? За секс отдают последнее?

– Да, у меня было несколько мужчин, которые не могли наскрести 20 евро, центы считали. Тогда сказали, что в карантин остались без работы, денег нет, поэтому я должна уступить. Обычно я таких гоню, не хочу связываться, но сейчас нет выбора, делаю скидку, и не я одна. Большая часть девушек сбавляет цены, особенно те, кто выглядит хуже.

– Какие настроения у клиентов?

– Плохие, мы это все почувствовали, сейчас много злых мужчин приезжает. Дают деньги и начинают жаловаться, как им тяжело сейчас, говорить, что мы должны снизить цену в кризис. Но мне плату за аренду никто не снизил, цены на еду тоже. Наркотики дорого стоят, а я без них уже не могу.

– Карантин объявлен не просто так. Коронавирус легко передается, Вы не боитесь? Что говорят клиенты?

– Думаю об этом, конечно, немного страшно. Но мне кажется, что больные люди так смело ездить не будут. Я думаю, был бы насморк, чихали бы или что-то еще. Я не думаю, что кто-то так рискует и распространяет вирус.

– Сейчас надо носить маски, как на работе, так и на улице. Вам это известно?

– Да, у меня есть, я надеваю. Конечно, при моей работе я все время не могу в ней оставаться. Хотя были несколько клиентов в масках. Странно выглядело, но я не просила снимать. Как я говорю: маска не мешает, мы не целуемся.

– Какие клиенты лучше - литовцы или иностранцы?

– Конечно, иностранцы, они обычно и чаевые оставляют. С ними меньше проблем, если англичанин – с ним и говорить не надо, все происходит быстрее.

– Вы когда-нибудь отдыхаете? Бывают выходные?

– Если я здорова – прихожу каждый день, мне нужны деньги. Но до карантина я два месяца пролежала дома, были проблемы с ногой. Сразу это ощутила в финансовом плане.

– На что жили? Были сбережения?

– Какие сбережения? Все быстро уходит на "дозу". Были клиенты, которые звонили, приезжали домой. Работала, но меньше. Есть несколько человек, которые помогают финансово. Но долго сидеть без работы я не могла.

– Вы работаете только на себя? Или у вас есть дети?

– Сейчас я одна. У меня есть дочь, но она живет с бывшим мужем.

Кристина-Виктория рассказала, что иногда клиенты останавливаются и расспрашивают о коронавирусе, интересуются, проверялись ли девушки. Чтобы их не отпугнуть, девушки врут, говорят, что делали анализы, результат - отрицательный.

На вопрос, хотела бы она пройти тест, Кристина-Виктория ответила, что согласилась бы, но только если тестирование было бесплатным.

"Пока я здорова, все хорошо", – заверила она и пошла работать.

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