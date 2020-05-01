В Каунасе подозревают загрязнение Нерис фекалиями

В редакцию Kas vyksta Kaune приходят письма с фотографиями набережной Нерис. Жители обнаружили ряд труб, из которых в реку, по словам очевидцев, стекают загрязнения. По словам читателей, запах напоминает запах фекалий, однако у Департамента охраны окружающей среды пока нет результатов исследования образцов. Если факт загрязнения подтвердится, то ЗАО Kauno vandenys будет грозить юридическая ответственность.

"Из трубы чувствуется запах фекалий. Инспекторы подтвердили, что ведется расследование, возможно, это фекалии. Это можно увидеть на перекрестке ул. Йонавос и П.Калпоко. На фото две трубы. Вторая прикрыта ветками", – писал читатель.

Пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды Юргита Ясюнене подтвердила Kas vyksta Kaune, что каунасским инспекторам об этой ситуации известно.

"Мы об этом знаем. Информацию Каунасское отделение получило 20 апреля 2020 г.", – сказала Ясюнене.

Она подтвердила, что за дождевые и сточные канализации в городе отвечает муниципальная компания Kauno vandenys.

Она сказала, что образцы в указанном месте были взяты 21 апреля. Сейчас ждут результаты анализа.

По словам Ясюнене, по закону, неочищенные сточные воды запрещено сливать в реки. За это нарушение грозит юридическая ответственность и штраф за загрязнение окружающей среды.

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