Усиленный контроль действует с сегодняшнего вечера: сколько человек может ехать в автомобиле, и за что ждут штрафы

В Литве намечаются трехдневные выходные, однако таких жестких ограничений как на Пасху не ожидается. Однако стоит вспомнить, что штрафы за нарушение карантина по-прежнему остаются в силе, а полицейских на улице будет больше, чем обычно.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в выходные усиленные наряды полиции будут наблюдать, соблюдают ли жители требования карантина. Полицейских будет дежурить на 40% больше, чем обычно.

Она акцентировала, что основное внимание будут уделять действиям жителей на курортах и на кладбищах.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции сказал, что полиция будет проверять транспортные средства, жителей. "Мы будем проверять, соблюдают ли жители режим изоляции, носят ли маски в общественных местах", – сказал он.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что штрафы за нарушение правил карантина остались прежними - 500-1500 евро физическим и 1500-6000 евро юридическим лицам. В первый раз дают половину минимального штрафа - 250 евро. Если штраф не заплатить в течение недели, его пересматривают и назначают штраф в 2 раза больше.

Он напомнил, что в автомобиле маски надевать не нужно, а в общественных местах можно ходить группами не больше 2 человек, а в машине могут ехать и больше 2 человек - необязательно членов семьи. Матонис заметил, что полицейских никто не обязывал за первое нарушение делать предупреждение и не выписывать штрафы.

За что физическим лицам грозят штрафы 500-1500 евро:

1. Вернувшиеся из-за границы, лица, контактировавшие с больными и те, которые возможно больны, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Штраф грозит за нарушение самоизоляции.

2. Штраф грозит за появление в общественном месте группами больше двух человек (исключение касается только членов семьи). Кроме того, важно соблюдать дистанцию 2 м.

3. Штраф грозит за плавание на яхтах, лодках и др. плавучих средствах в компании больше 2 человек (исключение - члены семьи).

4. Штраф грозит за появление в общественном месте без маски, респиратора или платка, закрывающего нос и рот. По новым правилам без маски можно принимать пищу в кафе, а также находиться за пределами населенного пункта если в радиусе 20 м нет других людей за исключением членов семьи. В парках, на прогулочных тропах и т.д. маска обязательна.

5. Наказание грозит и лицам младше 16 лет, однако в таком случае родителей наказывают за неприсмотр за детьми. Родители могут получить штраф, если разрешат своему ребенку играть на детской площадке с детьми из других семей.

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