С базы в Литве воздушное пространство будут патрулировать ВВС Испании и Великобритании

В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоялась церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования – бельгийские военные передали миссию представителям ВВС Испании и Великобритании.

Миссию патрулирования в небе над Балтией с базы в Эстонии будут осуществлять французские военные, сообщило Минобороны Литвы.

53-ую миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии возвглавит Испания.

Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.

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Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы - на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

ВВС Франции будут выполнять миссию в Эстонии на четырех истребителях Mirage 2000.

"От имени Литвы выражаю уважение Королевским ВВС Бельгии за усилия по охране воздушного пространства Балтийского региона в такой для всех нас напряженный период", – отметил в пресс-релизе командующий ВВС Литвы, полковник Дайнюс Гузас.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

В прошлом году истребители союзников поднимались в небо 200 раз.

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