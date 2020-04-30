Экономист банка Luminor: экономика Литвы была устойчивой в начале карантина

После сообщения Департамента статистики о годовом росте ВВП Литвы на 2,5 % ведущий экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что это говорит об устойчивости страны к рецессии на первых стадиях карантина.

„Экономика США упала более, чем на 4 %, это гораздо сильнее, чем в Литве, хотя в США несколько позднее был введен карантин в отдельных штатах, а всеобщего карантина не было. Это показывает, что Литва на первых стадиях была достаточно устойчива к этой рецессии, что характерно для Литвы из-за структуры ее экономики“, – сказал BNS Ж. Маурицас.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос на 2,5 % и по ценам того периода составил 11,289 млрд евро, а по сравнению с четвертым кварталом упал на 0,2%.

По мнению Ж. Маурицаса, во втором квартале ВВП Литвы упадет на 20%.

„Карантин продолжался весь апрель, только в конце появились послабления, но люди не спешат возвращаться в магазины. Часть услуг - гостиницы, туризм, путешествия - останутся закрытыми до конца квартала, уже будет ощущаться влияние на транспортный сектор, промышленность“, – заявил Ж. Маурицас.

Он также добавил, что до сих пор промышленность жила прошлыми заказами, однако в мае должны проявиться снижение спроса и ограничения на поставки компонентов, так как в Европе закрылась часть производств.

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