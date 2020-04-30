Кризис в Картянской больнице: нет достаточного количества желающих работать за 35 евро в час

В находящейся в Картяне (Кретингский район) Католической больнице паллиативного ухода разгорелся новый очаг коронавируса. Районные власти говорят, что команду благодаря хорошим зарплатам худо-бедно укомплектовать удалось, но все еще не хватает членов персонала. Для спокойствия местных жителей в городке организуют проверку всех желающих, хотя по закону это делать необязательно.

Директор администрации Кретинского района Йоланта Гирдвайне сказала, что на сегодняшний день персонал найден, сменили даже руководителя.

"Назначен новый глава учреждения, поскольку экс-директор находится в самоизоляции. Ответственность взял на себя главврач Томас Склюдерис. Спасибо ему. Основная задача за минувшие сутки - собрать персонал, который сменил бы контактировавших и заболевших работников. Спасибо всем, кто жертвовал собой. Сегодня в 8 ч. сменили тех, кто работал дольше в ожидании новой смены. Очень жаль, что найти медсестер нелегко", – сказала Гирдвайне.

Сейчас в команде одни женщины, не хватает работников-мужчин. Гирдвайне сказала, что после работы в больнице медики не смогут вернуться домой, им придется какое-то время жить отдельно от своих семей. Не хватает еще минимум 5 человек.

"Сейчас у нас есть три команды. Они покрывают работу на сутки. Завтра с утра нам нужны 1-2 команды, чтобы людям было легче работать. Вчера мы уже искали место жительства для работников. Очевидно, что после работы в больнице они домой вернуться не смогут. Меня приятно удивили предприниматели. Отозвались хозяева Vyšnių dvarаs и предоставили жилье бесплатно", – сказала Гирдвайне.

Однако она заметила, что не все новости положительные. Нужны руки, а желающих прийти работать в больницу - немного. Нужен подсобный персонал, который может работать физически. В больнице много больных, которые не ходят, их надо переворачивать, поднимать, это требует физической силы.

Сейчас ситуация в Картянской больнице под контролем.

За работу в дневное время платят 35 евро в час, в ночную 45 евро в час "на бумаге". Гирдвайне заметила, что именно хорошие зарплаты помогли найти людей.

"Звонят и удивляются: вы точно столько платите? А что делать? Мы иногда тратим не на то, на что надо, а на то, где нет иной возможности. В данной ситуации это так. Пусть деньги будут поддержкой, поощрением, как хотите, так и оценивайте", – сказала Гирдвайне.

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