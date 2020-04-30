"Содра" преподнесла сюрприз: через месяц выяснилось, что больничный не оплачивается

Карантин доставил немало хлопот родителям малолетних детей, когда были закрыты детские сады и школы. Власти предложили родителям взять больничный о уходу за детьми. Однако через месяц матери-одиночки, которые не могли работать удаленно и больничные за них взяли бабушки детей, выяснили, что больничный в таком случае не оплачивается. Причина - наличие пусть живущего отдельно, но отца, который был в простое.

Редакция Delfi узнала истории разведенных матерей. Оказалось, что больничный по уходу за ребенком брали бабушки, но "Содра" денег не выплатила.

На сайте Соцмина сказано, что во время карантина, когда школы и детские сады не работают, а родители не могут работать удаленно, родители могут взять больничный. Упоминается, что больничный по уходу за ребенком могут взять и работающие дедушки или бабушки.

И хотя сейчас там написано, что дедушки и бабушки могут сделать это только тогда, когда родители ребенка не могут работать удаленно и не находятся в простое, женщина уверяет, что ей такую информацию, когда она обращалась - не предоставили.

Одна женщина рассказала, что воспитывает дошкольника, удаленно работать она не могла.

"Поскольку я не могла работать удаленно, попросила маму взять больничный. Однако больше чем через месяц мы получили письмо из "Содры", в котором сообщили, что денег за больничный она не получит.

Причина - отец ребенка находится в частичном простое.

"По закону я воспитываю ребенка одна, отец тоже на полдне ходит на работу, простой частичный. Поэтому хочется узнать у власти, куда мне девать детсадовца на полдня – оставить одного? И почему вы радуетесь и трубите на каждом углу, что деньги платят те, кто взял больничный?, На самом деле - мы ничего не получили", – писала женщина.

Похожую историю рассказала и еще одна мать-одиночка. Ей решила помочь 64-летняя бабушка, взяв больничный.

"Она уже 1,5 месяца не работает, присматривает за внуком, поскольку его мать не может работать удаленно. Ей дали больничный. Сейчас - самое интересное. "Содра" не заплатила ни цента. Бабушка узнала об этом недавно. Почему? Потому что отец ребенка, с которым женщина давно не живет, находится в частичном простое! Значит, он где-то часть дня работал и должен был еще присматривать за ребенком", - писала другая женщина.

Она спрашивала, почему в таком случае бабушке вообще дали больничный и не ознакомили с условиями.

"Неважно, в разводе ли родители, где они живут - может на расстоянии 100 км друг от друга, неважно, общаются ли они со своими детьми вообще, все равно дедушки и бабушки, присматривающие за детьми, денег не получат", – возмущалась женщина.

Она заметила, что в таком случае матерям-одиночкам предоставили только одну возможность - уйти на больничный.

"Но ведь это люди из уязвимой группы, им важно сохранить рабочее место и получать полную зарплату. Ведь, например, если ребенок заболел, дедушки-бабушки могут взять больничный. Почему нельзя во время карантина? Якобы, чтобы не везли детей к людям из группы риска, но ведь у этих пожилых людей больше риска появляется, если они ходят на работу", - сказала женщина.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что сейчас оплачиваемый больничный по уходу за детьми получают 60 000 родителей.

"Выплаты по уходу за внуками получают 1500 дедушек и бабушек. Родители этих детей не могут работать удаленной и не находятся в простое.

Когда заявку на больничный подает дедушка или бабушка, "Содра" связывается с работодателями родителей ребенка и просит их подтвердить, что они не находятся в простое и не могут работать удаленно. "Содра" не собирает и не располагает данными о семейной ситуации жителей", – сказал он.

Соцмин указал, что родители, которые не могут работать удаленно и не находятся в простое, могут взять больничный по уходу за ребенком. Министерство указало, что если у кого-то из родителей оформлен частичный простой - больничный не оплачивают.

"Обращаться за больничным может мать или отец, тогда им деньги начислят. Обращаться за больничным все еще не поздно, ведь больничный дают в течение 60 календарных дней или до конца карантина. Выплаты по болезни составляют 65,94% от зарплаты "на бумаге", – сказано в ответе.

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