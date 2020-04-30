В Литве открылись уличные кафе: клиентов больше, чем свободных мест

С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе. Их представители говорят, что жители с радостью отреагировали на это. Однако, по словам президента Литовской ассоциации баров и кафе Раймондаса Пранки, у части кафе возникают проблемы - не хватает столиков для всех желающих. По словам президента Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, установленные требования безопасности значительно сокращают количество клиентов.

По словам Пранки, сейчас деятельность кафе зависит от погодных условий.

"Клиенты оставляют положительные отзывы. Люди соскучились – в одних кафе их меньше, в других больше. В среду немного похолодало, поэтому людей было меньше", – посмотрим, что будет.

По его словам, открывшиеся бары и кафе не могут рассадить всех желающих, не хватает места.

Шишкаускене сказала, что пока в этой сфере с осторожностью отзывают работников из простоя.

"Было видно, что в первый день посетители собирались несмело, но к вечеру людей стало больше. Бизнес не спешит отзывать работников из простоя, поскольку для изменения ситуации достаточно плохой погоды. Кроме того, все ждут 11 мая или того дня, когда можно будет предоставлять услуги на улице. Так безопаснее, спокойнее и не пугает непогода", – сказала она.

По словам Шишкаускене, если места в кафе не хватает, клиенты недовольства не выражают. По ее мнению, в таком случае ущерб несут именно предприниматели.

"От этих ограничений плохо не клиенту, а бизнесу. Надо говорить об обороте, должна быть экономическая логика – если я открылся, хочу работать и заработать, и зарплаты людям заплатить", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, очень немногие уличные кафе могут установить столики по требованию в 1 м от пешеходной дорожки и в 2 м друг от друга.

"Но все равно, жизнь лучше, чем ничего", – заметила она.

Напомним, что в Литве кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на улице или готовить еду на вынос. Маски во время еды в кафе можно снимать.

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