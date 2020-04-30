В Литве открываются поликлиники: какие перемены ждут пациентов

В Литве открываются поликлиники, однако с целью пресечения распространения коронавируса (COVID-19) работа поликлиник будет организована в соответствии с подготовленным Национальным центром общественного здравоохранения планом (НЦОЗ).

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этот этап требует должной подготовки, поскольку важно обеспечить контроль инфекции, безопасность врачей и пациентов.

"Несмотря на то, что сейчас поликлиники уже могут открыться, сначала они должны выполнить домашнее задание, подготовиться к открытию. Работать они смогут, когда подготовят план, в котором будут предусмотрены решения всех возможных ситуаций, чтобы всем было понятно, как регистрироваться, как себя вести на консультации и в других ситуациях", – сказал Верига.

Каждая поликлиника, исходя из имеющейся инфраструктуры, должна подсчитать сколько пациентов в день она может принять, сколько кабинетов нужно для консультаций и процедур, предусмотреть порядок их занятости и дезинфекции. В плане должны быть четко прописаны действия персонала, если в учреждении зарегистрируют сличай кронавируса.

Приоритетным звеном после открытия поликлиник остается дистанционное консультирование (по телефону будут выписывать лекарства, выдавать и продлевать больничные, консультировать семейные врачи, назначать анализы), прямой контакт будет лишь тогда, когда дистанционно услугу предоставить невозможно.

Меняется и порядок регистрации: в регистратуре и по телефону будут регистрировать для предоставления удаленных услуг, а на личный визит будут регистрировать только врачи и медсестры. Все работники учреждений будут использовать средства защиты.

Поликлиники должны обеспечить управление потоком пациентов, отделяя пациентов с признаками ОРВИ от пациентов без таких признаков – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Для приема пациентов из группы риска выделяются отдельные часы, исключены очереди в помещении. В лифте может ехать лишь один человек, у двери кабинета тоже может находиться только один пациент (если в этом есть необходимость - с сопровождающим).

Все услуги должны предоставлять в отведенное время. Пациента в здание впустят не раньше чем за 10 мин до визита. Пациенты, которые стоят в очереди на улице, должны соблюдать дистанцию в 2 м. Консультации с участием пациентов не могут проводиться в находящихся рядом кабинетах.

Все назначенные пациенту анализы должны предоставляться за время одного визита. На первом этапе рекомендуют принимать не больше 50% максимального количества пациентов в день, позже действия будут зависеть о эпидемиологической ситуации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!