Неправительственные организации и ученые: 200 млн. евро пенсионерам напоминают предвыборное коррупционное решение

После того как правительство Литвы сообщило о новом пакете помощи жителям, неправительственные организации и ученые высказали сомнения в связи с действенностью такого решения. Несмотря на то, что часть мер нужна - сомнения вызывает намерение раздать 200 млн. в качестве однократных пособий для пенсионеров.

"Пенсии очень небольшие, их надо повышать, но выделение однократных выплат без учета доходов конкретного человека, больше напоминает предвыборное коррупционное решение, чем надежный процесс повышения пенсий. Вместо этого необходимо повышать самые небольшие выплаты, например, пенсионные пособия, пенсионные пособия инвалидам с детства и оказывать помощь самым уязвимым в данный момент людям. Все мы, как община, должны ответить на вопрос, будем ли решать кризисные ситуации однодневными решениями или будем искать долгосрочные варианты, которые в будущем принесут пользу как пенсионерам, так и всем гражданам Литвы", – сказала глава сети Национальных организаций по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене.

"Все страны ЕС и за его пределами принимают экономические и социальные меры по снижению последствий кризиса, вызванного Covid-19. Но в их числе не довелось видеть одноразового повышения пенсий, тем более перед выборами. Пенсионеры будут в большем выигрыше, если эти меры будут направлены на стабилизацию экономики, помощь людям в виде сохранения рабочих мест, помощь оставшимся без работы, семьям с детьми, которые лишились денег. От этого будет зависеть будет ли еще одна волна массовой эмиграции из Литвы, сбор налогов для выплат содровских и размеры пенсий в долгосрочной перспективе", – сказала Екатерина Навицке, ученый Кафедры социальной политики ВУ.

В начале апреля больше 150 действующих в Литве неправительственных организаций вместе с учеными обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь людям, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19.

Они указали, что в помощи нуждается не только бизнес, но и физические лица, семьи и неправительственный сектор, который оказывает помощь самым уязвимым группам общества, в противном случае повторится сценарий экономического кризиса 2008-2009 гг.

В 2008 г. из-за экономического кризиса увеличился уровень безработицы, нищеты, а из-за того, что людям не обеспечили адекватные доходы, численность населения сократилась на 7,5%. Незначительная помощь семьям в тот период привела к тому, что абсолютная нищета среди детей выросла на 1/10, а в 2010 г. составляла 27,9%. Неправительственные организации и ученые призывают снижать последствия кризиса с помощью надежного финансирования неправительственного сектора, который оказывает услуги уязвимым группам общества

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