На 72-м году жизни скончался педагог Бронисловас Бургис

30 апреля стало известно о смерти педагога Бронисловаса Бургиса. Он был одним из основателей и многолетним директором гимназии Каунасского технологического университета. Бургису был 71 год, о его смерти сообщается на странице в социальной сети Бургиса.

"Сегодня утром ушел из жизни наш любимый и уважаемый Бронисловас Бургис. Позже на странице информируем, где и когда пройдет прощание", – сказано на странице.

Бургис родился в 1949 г. в Плунгеском районе. Педагог был одним из основателей и многолетним директором гимназии Каунасского технологического университета. В 2014 году Бургис ушел с поста директора КТУ из-за конфликта с одной из учениц.

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