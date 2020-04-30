ВВП Литвы за год вырос на 2,5%, а за квартал - снизился на 0,2%

BNS ru.DELFI.lt

Валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, вырос на 2,5 % и по ценам того года составил 11,289 млрд евро.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2 % ВВП, сообщает Департамент статистики. При расчете ВВП производственным методом выявлено, что отрицательное влияние на квартальные результаты ВВП оказали результаты деятельности предприятий промышленности (минус 0,21%), недвижимости (минус 0,13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, расселения, общественного питания (минус 0,12%). Статьи по теме: Министр: дефицит бюджета Литвы в этом году может достичь 11, 4% ВВП Министр: ВВП Литвы в этом году может сократиться на 7% или больше По мнению Департамента статистики, при расчете первой оценки ВВП применялись эконометрические методы - расчеты были произведены на основании начальной информации и с учетом введения карантина и остановки определенных сфер экономики. Ожидается, что из-за влияния коронавирусного кризиса государство потеряло около 1,5 % ВВП в ценах того периода. Без вычета влияния сезонности и количества рабочих дней годовой рост ВВП в первом квартале составил 2,6%, в то же время за квартал экономика упала на 10,3%. По прогнозам Минфина, снижение ВВП Литвы будет зависеть от способности страны справиться с кризисом и в этом году может составить от 2,8 до 7,3 проц. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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