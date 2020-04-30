"Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая, однако это ни в коем случае еще не решено", – сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, эпидемиологическая ситуация "с определенными нюансами" в странах сходная, поэтому это позволяет обоснованно поднимать вопрос об открытии границ. Кроме того, и сроки карантина установлены на похожие периоды.

"У нас он продлится до 11 мая, в Латвии – до 12 мая, в Эстонии – до 17 мая. Очень сходная ситуация. Я думаю, что мы начали очень конкретную координационную работу, чтобы выйти из этой ситуации насколько возможно более согласованно", – сказал министр.

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Все же, по словам Л. Линкявичюса, способы борьбы с коронавирусом не являются идентичными, поэтому до открытия границ следует согласовать между собой условия, на которых это могло бы произойти.

Linas Linkevičius
Foto: DELFI / Domantas Pipas

"Следует оценить эти ограничительные меры.(...) Есть различные нюансы. Если бы мы говорили об изоляции, то во всех странах обязательна 14-дневная изоляция, но в Латвии, если, например, в страну прибывают граждане Литвы или Эстонии, у которых нет симптомов, не было контактов, могут выходить на работу, а самоизоляцию соблюдают в свободное от работы время. Есть и прочие нюансы, которые разнятся. Это следует иметь в виду", – сказал министр.

Он утверждает, что в начале следующей недели вопрос открытия границ должны рассмотреть и министры здравоохранения Балтийских стран.

"Они обсудят эпидемиологическую ситуацию и связанные с этим ограничительные меры, которые существуют в каждой из стран, насколько их можно согласовать", – рассуждал он.

В среду на пресс-конференции премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что решение об открытии границ премьеры Латвии, Литвы и Эстонии должны принять 6 мая.

В среду правительство Литвы, кроме прочего, отменило запрет на выезд из страны – это можно будет сделать с понедельника.

Стремясь остановить распространение коронавируса, Балтийские страны ввели внутренний контроль на внутренних границах ЕС в середине марта.

В странах Балтии до полудня среды всего было подтверждено 3890 случаев заражения коронавирусом, 45 человек скончалось в Литве, 50 – в Эстонии, 15 – в Латвии.

С целью контроля над распространением коронавируса в Литве 16 марта был объявлен карантин, и сейчас он действует до 11 мая.

Во время карантина людям рекомендуется оставаться дома, и выходить лишь по необходимости, также просят не посещать престарелых родственников, для которых коронавирус опасен.

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