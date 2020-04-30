Согласно сообщению, после взрыва начался пожар в одной из квартир дома номер 8, на ул. Крантинес.
Информация была передана пожарным, полиции и врачам скорой помощи.
Департамент пожарной безопасности информировал DELFI, что квартира на первом этаже горела открытым пламенем.
Из квартиры вышли две жительницы (1968 и 2006 г.р.), они получили ожоги, поэтому были доставлены в больницу.
Пожарные эвакуировали из дома 18 человек, остальные покинули дом сами. Горела трехкомнатная квартира, в ней лопнули все окна. От жара лопнули окна и в квартирах сверху.
Обгорел и подъезд, двери четырех квартир на 1 этаже и электрощитовая.
Во время взрыва были повреждены 4 автомобиля, которые стояли у дома. Газовщики отключили подачу газа.
Пожар был ликвидирован в 2.33 ч.
В четверг утром причина пожара и взрыва еще не была установлена.
Предполагают, что причиной пожара могла стать утечка газа.
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