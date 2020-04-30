Как выглядит паек для школьников: показано несоответствие

Во время карантина детям, которые получали в школе бесплатное питание выдают сухие пайки. Одна вильнюсская школа принесет родителям извинения за выданные пайки, а поставщик готовится возместить нанесенный ущерб.

В редакцию портала Delfi пришло письмо живущей в Вильнюсе женщины. Она была удивлена пайком, который в одной вильнюсской школе получила ее дочь.

"Мы хотим пожаловаться на то, какой паек детям выдали в одной вильнюсской гимназии. Что и сколько мы получаем?

Во-первых, нет никакого учета, списка продуктов, я даже не знаю, за что подписываюсь.

Во-вторых, продукты питания несбалансированы – например, 5 кг риса на 3 недели. Неужели ребенок должен есть один рис?

В-третьих, продуктов немного, если учитывать, какие деньги на них выделены. Обед для 5-12 классов стоит 1,81 евро (за 15 дней - 27,15 евро), а 1-4 классов – 1,54 евро (за 15 дней 23,1 евро).

Когда мы получили первый паек на 5 недель, было то же самое, просто тогда мы промолчали.

На этот раз решили не молчать. Тем более, что другой наш ребенок получил паек в два раза больше (ребенок учится в другой школе), хотя он в начальной школе, значит, паек должен быть меньше, чем у старшей дочери. Жаль, что школы не контролируют.

Мы считаем, что наживаться на социально поддерживаемых семьях нечестно и низко, особенно в такой сложный период. Мы надеемся, что публичность поможет решить эту проблему. Для сравнения высылаю фотографии обоих пайков из разных школ", – писала женщина.

Представитель гимназии точных наук, которая находится в Пилайте, Лайма Юшкявичене объяснила, что паек разделен на две части.

"Это произошло потому, что работник, которая пакует пайки, не открыла все коробки, а заведующая не проверила. Заведующая приносит извинения родителям, на следующей неделе подготовят другие пайки, их ассортимент будет более разнообразным. Компания также компенсирует нанесенный ущерб. Пока компания не рассчитается, гимназия не оплатит представленные счета.

Извинения и информация будут переданы родителям лично.

Гимназия обязалась контролировать список продуктов, составленный компанией, предоставляющей услуги питания, проверять, чтобы продукты были разнообразные. Мы гарантируем, что подобное не повторится", – заверила Юшкявичене.

Mama palygino dviejų mokyklų sausus davinius. Foto: Shutterstock

Mama palygino dviejų mokyklų sausus davinius. Foto: Shutterstock

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