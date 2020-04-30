Премьер-министр Литвы: возможно, автошколы на следующей неделе возобновят практические уроки

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что решение о том, могут ли инструкторы автошкол проводить практические занятия, будет принято на следующей неделе.

"На следующем заседании правительства будет принято решение по проведению практических занятий. До того времени надо подготовиться. Это как в Regitra требуется обеспечение максимальной защиты как для ученика, так и для инструктора. Преподавать теорию не запрещено, ее можно преподавать хоть с сегодняшнего дня", – сказал Сквернялис.

С понедельника можно регистрироваться на все экзамены в Regitrа. Графики составлены до 11 мая.

Regitra должна обеспечить расстояние между людьми не меньше 2 м, в помещение будут впускать только в масках и одноразовых перчатках.

Во время практического экзамена ученику выдадут новую маску и одноразовые перчатки. На экзамен по вождению будущие мотоциклисты должны принести свой шлем, налокотники и наколенники, защиту на плечи, перчатки и устройство "свободные руки", которое размещается под шлемом. Без этих вещей экзамен сдать не получится, указал Минздрав.

У всех приходящих на экзамены будут измерять температуру. Людей с температурой и признаками ОРВИ впускать не будут.

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