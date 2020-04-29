Правительство разрешило возобновить авиарейс Вильнюс-Франкфурт

В условиях еще действующего в Литве карантина из-за коронавируса в среду правительство Литвы разрешило с 10 мая возобновить регулярные рейсы Франкфурт-Вильнюс-Франкфурт.

"Мы предлагаем, чтобы с 10 мая была возможность осуществлять рейсы из Франкфурта в Вильнюс и обратно", – выдвинул на заседании правительства предложение глава МИД Линас Линкявичюс.

Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что авиакомпания Lufthansa должна быть информирована об ограничениях, например, о самоизоляции прибывающих.

"Об этом следует информировать и перевозчика, что с 4 мая прибытие в Литву не ограничивается, однако в отношении прибывающего применяются общие правила", – сказал С. Сквернялис.

Седьмого апреля посольство Германии в Вильнюсе информировало МИД о том, что авиакомпания Lufthansa заинтересована в возобновлении регулярного авиасообщения по этому маршруту.

В среду правительство решило, что с 10 мая будут возобновлены рейсы, которые по предложению министра иностранных дел одобрит правительство.

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