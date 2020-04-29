В Литве предусмотрены компенсации пострадавшим от коронавируса медикам

В среду правительство Литвы предусмотрело компенсации и возможные страховые выплаты медикам и их близким, пострадавшим от коронавируса и других особо опасных инфекционных болезней.

В среду правительство Литвы предусмотрело компенсации и возможные страховые выплаты медикам и их близким, пострадавшим от коронавируса и других особо опасных инфекционных болезней.

В измененном списке компенсаций утверждается, что в случае смерти работника, оказывавшего услуги пациентам, больным особо опасными инфекционными заболеваниями, или в случае, если медработник осуществлял профилактические меры по профилактике эпидемии в очагах особо опасных инфекционных заболеваний, его близким будет выделена компенсация в размере 93,1 его месячных зарплат. Изменения выдвинуло Министерство здравоохранения.

В решении правительства говорится, что, если, например, зарплата работника составляет 1,5 тыс. евро в месяц, то его близким равными частями будет выплачено 139 650 евро.

Если работник заразился опасным инфекционным заболеванием, лишился здоровья и трудоспособности, ему выплачивается компенсация в размере зарплаты за 1-5 лет. В зависимости от уровня лишения трудоспособности, медик, получающий зарплату в 1,5 тыс. евро получит от 18 до 90 тыс. евро.

Кроме компенсации, также установлено, что медработники могли бы получать страховую выплату в размере 20-50% суммы годовой зарплаты с установлением верхнего и нижнего пределов – не менее 24 минимальных месячных зарплат (ММЗ, 14 568 евро) и не более 48 ММЗ (29 136 евро).

Решение о выделении компенсации и страховых выплат будет принимать комиссия, сформированная по указу министра здравоохранения.

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