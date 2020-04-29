Президент Литвы вручил верительные грамоты новому послу в РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду в Вильнюсе вручил верительные грамоты новому послу Литвы в Российской Федерации Эйтвидасу Баярунасу.

"Президент обсудил с послом развитие двухсторонних литовско-российских отношений, культурные и экономические связи. Речь шла о поддержке литовского образования, поддержании и укреплении связей с литовской общиной в России", – отметила президентская администрация в пресс-релизе.

А. Баярунас должен приступить к работе в Москве с 4 мая.

Ранее он работал послом Литвы в Швеции, генконсулом страны в Санкт-Петербурге.

До января этого года послом Литвы в РФ был Ремигиюс Мотузас.

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