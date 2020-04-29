Министр энергетики: возможности поставок газа Беларуси увеличатся после 2021 года

После обсуждения на прошлой неделе президентами Литвы и Беларуси возможности диверсификации энергоресурсов, министр энергетики Литвы заявляет, что возможность транспортировки газа в соседнюю страну возрастет, если будет проложен газопровод в Польшу.

„Литва отрыта для сотрудничества и, если Беларусь окажет помощь в диверсификации энергоресурсов, нефтяных или газовых, мы готовы начать переговоры, если увидим заинтересованность со стороны Беларуси“, – сообщил BNS Жигимантас Вайчюнас.

Комментируя возможность экспорта газа в Беларусь, Ж. Вайчюнас заявил, что это стало бы возможным в начале 2022 года, после проведения газопровода из Литвы в Польшу(GIPL), однако для этого необходимы определенные изменения в инфраструктуре.

„Строящаяся сейчас инфраструктура предназначена несколько для других целей - для соединения нашего газового рынка с Польшей, с Европой. Но, если будет необходимо и будет взаимный интерес, ее можно использовать и для поставок газа в Беларусь", – сообщил BNS министр энергетики.

По словам Ж. Вайчюнаса, сейчас Беларусь уже может покупать газ через Клайпедский терминал и воспользоваться схемой обмена (англ. swap).

„Да, есть возможность для таких энергетических обменов, как например, закупленный Беларусью на Клайпедском терминале СПГ остаются в литовской системе передачи газа, а соответствующее количество газа, закупленное Литвой у России, используется в Беларуси и не попадает в Литву“, – сообщила BNS советник министра Аурелия Верницкайте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!