Мэр Ширвинтос сообщила о случае смерти от коронавируса

Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене сообщила о смерти от коронавируса в Ширвинтос. На пресс-конференции представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) не могла подтвердить эту информацию.

"Беспокойное известие о 7-м случае смерти от COVID-19 в нашем районе, – писала в фейсбуке Пинскувене. – Только что сообщили о смерти пациента Ширвинтского приходского дома опеки. Он скончался в Сантаришкской клинике. Искренние соболезнования близким".

До сих пор сообщалось, что коронавирус унес жизни 45 человек.

Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что пациент Ширвинтского приходского дома опеки был перевезен в больницу, у него были нетипичные для COVID-19 симптомы, в больнице установили, что он болен коронавирусом. По предварительным данным, в учреждении с ним контактировали 35 работников, в доме опеки живут 50 человек.

НЦОЗ пока не может подтвердить эту смерть официально как смерть от коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!