Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний

Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы, будут соблюдать условия карантина, то количество новых случаев коронавируса будет оставаться стабильным, прогнозируют ученые Литовского университета наук о здоровье и Литовского института энергетики. По их словам, даже после смягчения условий, ситуация не должна ухудшиться, а со временем количество заболеваний будет таким, каким было бы при соблюдении жесткого карантина.

Исследователи заметили, что все еще остается вероятность появления очагов заболевания между знакомыми людьми.

Ситуацию осложнили бы и несколько небольших очагов, возникших на предприятиях, в магазинах, больницах и других местах скопления людей, даже если бы удалось быстро справиться с ними, как это было сделано в Неменчине.

Ученые отмечают, что Беларуси пока не удается справится с прорывом болезни. Литве подобный сценарий угрожал бы, если бы вирус от одного или нескольких больных какое-то время распространялся бы незаметно, бессимптомно. Такое случилось бы, если бы один больной без симптомов побывал на массовом мероприятии.

Молодые люди устойчивы к осложнениям, вызванным SARS-CoV-2, они часто не чувствуют никаких симптомов, поэтому могут незаметно распространять вирус. Такую вспышку вируса можно было бы погасить, если снова ввести жесткий карантин и использовать уже накопленный опыт и дисциплинированность жителей.

Ученые и члены общественной группы www.united4health.lt наблюдают за распространением COVID-19 и делают прогнозы, которые выкладывают на сайте: https://lsmuni.lt.

Prognozė

Исследователи отмечают, что даже при сокращении количества новых случаев, сложно прогнозировать дальнейший ход пандемии в Литве. 27 апреля в Литве зарегистрировали всего 5 новых случаев (0,6% от 808 больных на сегодняшний день). Это очень небольшое количество, находится в зоне статистической погрешности.

На диаграмме красно-желтая зона отмечает 19-38 новых случаев в день. Учитывают и то, что не всегда больных фиксируют и находят (бессимптомные случаи).

По словам ученых, если появятся несколько локальных очагов, на короткое время количество новых случаев может увеличиться до 50 в день. Однако пока нецелесообразно прогнозировать, что вторая волна будет больше первой. Если количество заболевших будет расти, то дальнейший ход распространения возможен по нижней части желтой зоны.

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