В Таурагском районе 4 дня проходила операция по обезвреживанию снарядов ВМВ

25 апреля саперы инженерного батальона им. Юозаса Виткуса снова были вызваны в Таутагский район, в деревню Вилналяй, где неделю назад были обнаружены и обезврежены снаряд времен Второй мировой войны - кассетную бомбу AB-250-2. Житель деревни снова обнаружил у себя во дворе странные предметы.

На этот раз находка буквально поразила саперов – люди жили в буквальном смысле на тикающей бомбе: во дворе в земле обнаружили 5 полных контейнеров AB-250-2, в каждом по 224 бомблеты, авиабомба SC-50 и больше 1000 шт отдельных суббоеприпасов кассетной бомбы AB-250-2 SD-1. Операция по нейтрализации снарядов длилась с 25 апреля по 28 апреля.

Капитан Казимирас Богданас сказал: "Это редкая и сложная находка, если учитывать обнаруженное количество. Когда находим 1-2 бомбы ведем себя очень осторожно, а тут их сотни. Почти археология".

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Саперы осторожно перекопали весь двор и собрали все снаряды. Часть малокалиберных суббоеприпасов SD-1, которые нельзя было транспортировать, обезвредили на месте.

По окончании всех работ, всю территорию выровняли. Авиабомбы увезли для уничтожения на полигон в Казлу Руду. Всего за время операции обезврежено 2237 шт суббоеприпасов SD-1 и 50 кг авиабомба SC-50.

Эта операция по сложности нейтрализации и количеству найденных снарядов войдет в историю Инженерного батальона и роты по нейтрализации снарядов – за 30 лет независимости саперам пришлось обезвредить всего несколько кассетных бомб AB-250-2.

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