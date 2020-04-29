Когда в Литве начнут работать стоматологи: есть несколько условий

По словам вице-министра здравоохранения Литвы Литвы Ярушявичене, если правительство в среду одобрит возобновление плановых услуг в сфере здравоохранения, то ограничения будут сняты.

И все же вице-министр отметила, что медучреждения должны тщательно подготовится к предоставлению плановых услуг и выполнять все требования.

"Если правительство утвердит план по предоставлению плановых услуг, то ограничений не останется. Если учреждения будут готовы, они сразу же смогут открыться. Они должны будут соблюдать определенные условия, обеспечить безопасный прием пациентов", – сказала 29 апреля LRT Ярушявичене.

По ее словам, медучреждения должны будут выполнить целый ряд требований – обеспечить подготовку помещений, регулировать поток пациентов, организовать работу персонала. Однако она отметила, что больше всего внимания по-прежнему будет уделяться дистанционным консультациям.

"Значительный акцент - дистанционные консультации – как между врачами и пациентами, так и между самими врачами. Карантин показал, что многие проблемы можно решить дистанционно. От этого аспекта мы не намерены отказываться, напротив, собираемся его укрепить", – сказала Ярушявичене.

Она заверила, что у некоторых учреждений уже подготовлен план осуществления всех требований по возобновлению плановых операций.

"То, что я назвала, у некоторых есть подробные планы реализации этих требований. Одни учреждения прекрасно подготовлены, может, с четверга они не будут работать, но с понедельника откроются. Возможно, будут такие, которые выполнят все требования – утвердят план, его подпишет руководитель, они откроются с четверга, но мне пока сложно об этом говорить. В понедельник, я думаю, уже появится немало таких учреждений", – сказала Ярушявичене.

По ее словам, приоритет услуг оценят сами врачи, но стоматологические услуги начнут предоставлять на втором этапе.

"Экстренные стоматологические услуги предоставляют и сейчас, но плановые появятся на следующем этапе. Надо понимать, что количество контактных визитов станет меньше, чем было до сих пор", – сказала Ярушявичене.

По ее словам, сначала учреждения будут предоставлять услуги 50% плановым пациентам. Если ситуация останется благоприятной, то услуг начнут предоставлять больше.

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