Эпидемиолог: в Литве первый случай коронавируса вычислили по нетипичным симптомам

28 апреля Минздрав Литвы распространил данные, которые вызвали неразбериху, поскольку в них было указано, что первый случай коронавируса в Литве зафиксировали 21 февраля, а официально об этом сообщили 28 февраля.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте уточнила, что в диаграмме допущена ошибка, и ее готовятся исправить.

Однако, по словам представителя Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинреты Мегелинскене, ошибок нет – в таблице указано не то, когда поставлен диагноз, а когда появились первые симптомы. Иными словами – эпидемиологи хотели выяснить и зафиксировать, когда фактически человек заболел и мог заразить других, несмотря на то, что в лаборатории болезнь еще не была подтверждена.

"По моим данным, в этой кривой отражено, сколько человек заболели в определенный день. Значит, отмечается дата заболевания. Теоретически делают так. А что на практике? Специалисты НЦОЗ связываются с человеком и спрашивают – когда у вас появились первые симптомы?

Так делают и сейчас, поскольку пытаются максимально выяснить дату, когда человек заболел. Чтобы выявить инкубационный период, контакты", – сказала Мегелинскене.

Она подчеркнула, что количество случаев заболевания на диаграмме не идентично количеству подтвержденных диагнозов. Собеседница сказала, что полученную информацию всегда уточняют и фиксируют в таблице.

"Мы пытаемся все выяснить, чтобы не было так, будто человек заболел тогда, когда и обратился. Мы должны выяснить, расспросить, когда и какие симптомы проявились", – сказала Мегелинскене.

По ее словам, может быть так, что первый случай заболевания был 21 февраля, человек уже мог заразить других, но вирус у него не был диагностирован.

"В самом начале у людей были легкие симптомы – утрата обоняния, вкуса, говорили, что казалось, что в горле у них как будто песка насыпали. Такие неспецифические симптомы, но люди это чувствовали, и фиксировалась дата.

В начале болезни были неспецифические симптомы, особенно если у человека не было хронических заболеваний", – сказала эпидемиолог.

На вопрос, не было ли так, что кто-то ощущал симптомы до 21 февраля, она порадовалась, сказав, что нет.

Delfi напоминает, что официально о первом случае коронавируса в Литве сообщили 28 февраля, а 28 апреля Минздрав распространил сообщение, в котором сказано, что случаи заражения коронавирусом в Литве фиксировались 21, 24 и 25 февраля. Советник главы Минздрава Бушинскайте-Шрюбене сказала, что в диаграмму закралась ошибка.

"НЦОЗ эту ошибку правит. А ошибка появилась потому, что указывали не тот день, когда был поставлен диагноз, а тот день, когда люди почувствовали первые симптомы. Это неверный подсчет", – сказала она Delfi.

Вечером она прокомментировала это в социальной сети.

"У многих диаграмма НЦОЗ вызвала вопрос, действительно ли первый случай коронавируса установили 28 февраля, или все же это произошло 21 февраля, как указано в диаграмме.

Мы заверяем, что статистика не меняется - первый случай был подтвержден 28 февраля, а первые симптомы у пациентки появились 21 февраля", – писала она.

Бушинскайте напомнила, что о первом случае информировали на пресс-конференции в 3 ч. ночи.

"Мы заверяем - никто ничего не скрывает – информацию объявляют сразу же, как получают из НЦОЗ и коллег!", – писала она в фейсбуке.

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