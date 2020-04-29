Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры

"В Литве общий уровень потребления во время карантина сократился на 44%, если не считать продукты питания и предметы домашнего обихода", – таковы данные Swebank. По словам экономиста Нериюса Мачюлиса, несмотря на то, что в целом потребление снизилось, жители Литвы больше чем в прошлом году тратили на азартные игры и питание.

На прошлой неделе экономист рассказал о том, на что жители Литвы тратят деньги в карантин (учитывался расчет при помощи банковских карт банка Swedbank).

Мачюлис сказал, что график показывает - с началом 12-й недели года, когда начался карантин, многие расходы резко снизились.

"С началом карантина закрыли гостиницы, кафе, СПА, салоны красоты, поэтому понятно, никаких расходов там не было", – сказал он.

Правда, снизились не все расходы. Экономист сказал, что увеличились расходы на еду (+25%) и азартные игры (+30%).

Vartojimo išlaidų pokyčiai Foto: Įmonės nuotr.

"Покупки фиксируются в целом те, которые сделаны в торговом центре, не разделяем на продукты и товары домашнего обихода.

Поскольку люди не могли ходить в кафе и рестораны, они больше готовили дома. Кстати, они могли покупать и впрок, но, наверное, это имело небольшого значения, иначе это был бы однократный скачок перед карантином", – сказал Мачюлис, заметив, что выросли расходы на еду и азартные игры.

"Такое было отмечено во всех странах мира. Исследование показало, что, когда ты сидишь дома и никуда не можешь выйти, растет потребление других товаров. Тут литовцы ничем не отличаются от граждан других стран", – сказал он.

Экономист представил и общие данные о потреблении (без еды и товаров домашнего обихода).

Согласно этим данным, потребление в Литве и Эстонии снизилось на -44%, а в Латвии на -30%.

Vartojimo išlaidų pokyčiai Foto: Įmonės nuotr.

На вопрос, что обусловило тот факт, что в Латвии падение меньше, Мачюлис сказал, это это связано с действующими там мерами карантина.

"В Латвии они мягче, там меньше больных, страха было меньше, работали рестораны, салоны красоты, СПА. У жителей была возможность тратить деньги", – сказал он.

Экономист предположил, когда расходы вернутся на докарантинный уровень. По его словам, если распространение вируса приостановят, а экономическая ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, то это произойдет во втором полугодии этого года.

В сообщении Swedbank сказано, что сейчас некоторое оживление намечается в секторе одежды и обуви, который во время карантина лишился 3/4 доходов.

В первые недели карантина, когда магазины были закрыты, некоторые предлагали свои товары по интернету. В числе таких магазинов был и магазин Ikea. Глава вильнюсского магазина Йолита Юодзявичене сказала, что в начале карантина жители Литвы покупали рабочие столы.

"В последние недели значительно вырос поток покупателей в интернете. В начале карантина люди особенно покупали мебель для оборудования рабочего места дома как для взрослых, так и для детей. По-прежнему свои дома обустраивали и новоселы – заказывали кухонную мебель, мебель в спальни, шкафы. Покупатели брали полки, корзины и другие товары и мебель, которая помогает навести порядок в доме", – сказала она.

18 апреля магазин Ikea открылся, но, по словам Юодзявичене, поток покупателей не был большим, а очередь образовалась перед открытием магазина.

В прошлые выходные в Литве открылись почти все торговые центры, но представитель ТЦ Ozas Ина Аугулене сказала, что жители не спешат возвращаться в магазины.

"Пока количество покупателей растет понемногу, все внимательно следят как за своим состоянием, так и за информацией. В выходные дни в ТЦ Ozas пришло около 35% обычного потока покупателей. Больше всего покупателей интересовала обувь и одежда для себя и для детей, спортивные товары, товары домашнего обихода и товары для сада", – сказала Аугулене.

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