Компания Telia Lietuva направит 52,4 млн евро на выплату дивидендов

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva, заработавшая в прошлом году 54,889 млн евро чистой прибыли, направит на выплату дивидендов 52,435 млн евро, или 9 центов за акцию, во вторник решили акционеры, сообщила на вильнюсской бирже Nasdaq компания Telia Lietuva.

Вместе с нераспределенной прибылью предыдущих лет акционеры распределили в целом 140,08 млн евро, из которых 87,645 млн евро перенесены на следующий финансовый год.

В прошлом году компания Telia Lietuva выплатила 46,609 млн евро дивидендов, или 8 центов за акцию.

Консолидированные доходы от продаж компании Telia Lietuvа в прошлом году выросли на 3,1 % и составили 388,299 млн евро, консолидированная чистая прибыль почти не изменилась (выросла на 0,05 %.) и составила 54,726 млн евро. Только основные доходы от продаж выросли на 3,1 % и составили 389,292 млн евро, чистая прибыль – на 0,8 % и составила 54,889 млн евро.

88,15 % акций компании Telia Lietuvа находятся у шведской компании Telia Company.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!