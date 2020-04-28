ВОЗ представила 6 условий смягчения карантина

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус выявлен более чем у 3 млн человек, скончались свыше 210 тысяч. Выздоровели больше 920 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "в период перехода к "новой норме жизни" во время пандемии COVID-19 нужно прежде всего руководствоваться принципами общественного здравоохранения".

Заболеваемость продолжает расти: за последние 10 дней число случаев в регионе практически удвоилось и составляет почти 1 миллион. Это примерно 50% от мирового бремени COVID-19. К сожалению, в Европе вирус стал причиной смерти уже более 84 000 человек.

Из десяти государств-членов с наибольшим числом случаев несколько стран региона – Испания, Италия, Германия, Франция и Швейцария – в последнее время отмечают некоторое снижение заболеваемости. Вместе с тем, наряду с этими положительными тенденциями, в некоторых других странах, в том числе в Соединенном Королевстве, Турции, Украине, Беларуси и Российской Федерации, уровень заболеваемости остается высоким или продолжает расти.

Следующие несколько недель станут для Европейского региона решающими

"Эпидемия омрачила жизнь каждого из нас. Я глубоко сочувствую всем тем, кто сейчас оплакивает своих близких или сам серьезно болен. Я от всего сердца выражаю свою признательность работникам здравоохранения и социальной помощи, которые самым непосредственным образом вовлечены в борьбу с коронавирусом и, не жалея себя, спасают жизни людей. Благодаря им продолжают работать самые важные службы в нашем обществе.

Наконец, я хочу поблагодарить граждан за соблюдение действующих правил безопасности и ограничений во время пасхальных выходных, и призываю всех вас и далее соблюдать все меры предосторожности, в том числе во время приближающейся православной Пасхи", - сказал в обращении представитель ВОЗ д-р Ханс Клюге .

Весенняя погода обманчива: вокруг нас по-прежнему бушует буря. В то время как в ряде стран число новых выявленных случаев заражения снижается, некоторым странам еще только предстоит в полной мере ощутить воздействие COVID-19.

"Мы ни в коем случае не должны ослаблять бдительность. В то же время, физическое дистанцирование, общий карантин и другие меры, призванные замедлить и остановить распространение вируса, напрямую сказываются на нашей жизни и ставят под угрозу наши средства к существованию. Люди совершенно справедливо спрашивают, что будет дальше и сколько еще придется терпеть. В ответ на это правительства и органы здравоохранения должны предоставить информацию о том, когда, при каких условиях и каким образом может быть начато постепенное и безопасное ослабление ограничений, с поэтапным изменением предпринимаемых мер", - добавил он.

В начале следующей недели Европейское региональное бюро ВОЗ выпустит новое руководство по данному вопросу. Завтра утром будут представлены основные положения этого руководства министрам здравоохранения из всех 53 государств-членов в нашем Регионе.

Планируя поэтапные изменения в стратегии реагирования, необходимо отдавать себе отчет в том, что быстрых результатов ждать не стоит. Нас ждут неизвестность и трудности. Вполне возможно, что придется оперативно корректировать предпринимаемые меры, вводить и снимать ограничения, а также постепенно смягчать жесткие правила, и одновременно с этим постоянно отслеживать эффективность действий и реакцию общества.

В конечном итоге, поведение вируса будет зависеть от поведения каждого. Быстро вернуться к привычной жизни не получится, потребуются стойкость и терпение.

Предпринимая какие-либо шаги по постепенному смягчению и снятию ограничений, необходимо соблюсти следующие условия:

Имеющиеся фактические данные должны указывать на то, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль.

Общественное здравоохранение и система здравоохранения, включая больницы, должны располагать необходимым потенциалом для выявления, изоляции, тестирования, отслеживания контактов и обеспечения карантина.

Должен быть сведен к минимуму риск возникновения вспышек среди особо уязвимых групп – в домах престарелых, психиатрических учреждениях и в местах скученного проживания людей.

Должны быть предприняты все меры профилактики на рабочих местах, с физическим дистанцированием, возможностями для мытья рук и соблюдением респираторного этикета.

Должны быть обеспечены возможности для контроля риска завоза инфекции.

Население должно иметь возможность высказывать свое мнение и активно участвовать в осуществлении переходных мер.

Подводя итоги, я хотел бы подчеркнуть следующее. Если вы не уверены в том, что сможете соблюсти эти условия перед тем, как начать постепенно снимать ограничения, пожалуйста, подумаете еще раз, нужно ли это делать сейчас.

"COVID-19 не прощает ошибок. Этот вирус способен в считанные дни поставить на колени даже самые крепкие системы здравоохранения в Европе. Если ваши страны не будут располагать адекватными стратегиями готовности и реагирования, охватывающими все сферы общества и все секторы государственного управления, если ваши работники здравоохранения не будут должным образом обучены, оснащены и защищены, если ваши граждане не будут обеспечены необходимой информацией, подкрепленной научными данными, то пандемия волной прокатится по всему вашему обществу, по бизнесу и по системам здравоохранения, забирая на своем пути жизни и лишая людей средств к существованию.

Наблюдайте, учитесь, прислушивайтесь друг к другу. Это особенно актуально для тех стран, которые уже начали снимать ограничения, переходя к следующему этапу ответных мер. Огромное значение здесь имеет и солидарность между органами здравоохранения в странах и всеми теми, кто участвует в борьбе с COVID-19.

В завершение я хотел бы еще раз повторить: вокруг нас бушует буря. Мы можем остановить вирус с помощью проверенных, надежных мер – обеспечив выявление, изоляцию и тестирование всех подозрительных случаев, с карантином и наблюдением за здоровьем для всех близких контактов, обеспечив помощь всем тем, кто нуждается в ней, и, при необходимости, обеспечив меры физического дистанцирования", - заключил он.

Планируя такой переход к "новой норме жизни", нужно прежде всего руководствоваться принципами общественного здравоохранения, а также принимать во внимание возможные последствия для экономики и для общества. Сейчас как никогда важна солидарность между странами. Пришло время собраться с силами и продемонстрировать разумное и ответственное лидерство, чтобы пережить эту бурю.

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