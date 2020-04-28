Экономист: финансового кризиса в Литве нет и, скорее всего, не будет

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что одно из лучших средств для поощрения экономики - смягчение карантина. Мачюлис также сказал, что финансового кризиса в Литве, скорее всего, не будет.

"Финансового кризиса нет и, скорее всего, не будет, по крайней мере, в Литве. Финансовый кризис означает неплатежеспособность, неспособность финансовых компаний выполнять свои функции, волны банкротства, неспособность государства взять кредит на международных рынках. Ничего подобного нет, мы видим пандемию, уникальный, незнакомый нам кризис, который развивается в экономический кризис", – сказал 28 апреля Мачюлис.

"Надо говорить об экономическом кризисе, каким он будет и как нам удастся выбираться из ямы. Вне всякого сомнения, мы внимательно наблюдаем за экономической активность и макроэкономическими показателями. Их объявляет Департамент статистики, но с опозданием", – сказал он.

По словам экономиста, пока ситуация не драматическая, но отрицательные вторичные эффекты могут прийти после того, как уменьшатся заказы на литовский экспорт. Однако, по словам Мачюлиса, Литва находится в числе стран, которые справились с распространением вируса.

"Вирус не распространился, не было дополнительных очагов, неуправляемых ситуаций в больницах, новых заболеваний почти нет, многие страны мира позавидовали бы такой ситуации. Но, когда речь идет о смягчении условий карантина, мы плетемся в хвосте", – сказал Мачюлис.

"Тут можно искусственно пережать экономику", – прибавил он.

28 апреля на конференции Мачюлис сказал, что Литва находится в числе стран, которые лучше других справляются с коронавирусом, но в вопросе смягчения условий карантина она отстает.

"Одно из лучших средств побуждения экономики - смягчение условий карантина, не опаздывая с решениями. (...) Многие страны ЕС, даже те, которые серьезно пострадали, уже открыли и детские сады, и школы, по крайней мере до 5 класса, у них есть более понятный план восстановления внутреннего спроса.

В Литве слишком мало дискуссий о том, что мы можем слишком долго держать экономику в тисках и создать высокий уровень безработицы, чего можно избежать, если нет взрывного распространения вируса", – сказал Мачюлис.

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