Предприятие Klaipėdos nafta отдаст на дивиденды всю прибыль – 7,9 млн евро

Оператор терминалов СПГ и нефти Klaipеdos nafta выплатит акционерам 7,9 млн евро дивидендов, или по 2 цента на акцию - всю чистую прибыль за 2019 год.

Решение о дивидендах акционеры предприятия приняли во вторник. 100% прибыли предприятие выплачивает в качестве дивидендов уже третий год подряд, сообщили в Klaipеdos nafta.

Государству предприятие выплатит 5,5 млн евро, а второму по величине акционеру - концерну Achemos grupе - около 789 тыс. евро. Концерн был недоволен планами выплатить в качестве дивидендов всю прошлогоднюю прибыль.

Доход Klaipedos naftа в прошлом году составил 104 млн евро, прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) была 65,8 млн евро.

72,32 % акций принадлежит государству, 10,41 % акций управляет концерн Achemos grupe.

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