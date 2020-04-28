Министр финансов Литвы: после окончания карантина жизнь в прежнее русло не вернется

Введенный в Литве механизм выплат за простои не действует, поэтому в будущем будут выделять субсидии за рабочие места, сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Об этом он говорил на конференции во вторник.

Шапока начал свое выступление с замечания, что сейчас наблюдается не только финансовый, но и психологический кризис.

"Каждому надо оценить свою реакцию на кризис. Психологи говорят, что в таких случаях вступают в силу защитные механизмы, их легко предугадать. Их четыре. Первый - непреодоленные проблемы оценивают как более серьезные, чем те, которые уже преодолены. Второй - индукционный, когда пытаются заразить других какой-нибудь тенденцией, особенно негативной.

Конечно, действует еще одна проекция (когда отрицательные чувства считают чужими или пришедшими извне). Четвертый, и, по-моему, очень опасная стадия регресса, когда люди впадают в детство. По сути они уже не могут делать то, что хорошо делали раньше", – сказал он.

Министр финансов сказал, что это естественные механизм, но о них надо помнить.

"Фазы кризиса ясны: первичная реакция, чувство бессилия, капитуляция, когда кажется, ничего не можешь сделать и наконец – мобилизация, когда бизнес предпринимает какие-то действия. Т.е. приспосабливается к ситуации, меняет ее, пользуется возможностями. Сейчас о фактах надо говорить без эмоций. Я устрою этот холодный душ", – сказал Шапока.

Он напомнил, что план спасения экономики Литвы был представлен месяц назад.

"Выделены 5 приоритетов. Во-первых, обеспечение здоровья общества. Во-вторых, сохранение максимального количество рабочих мест и доходов жителей. В-третьих, помочь бизнесу сохранить ликвидность. В-четвертых, поощрение экономики. В-пятых, позаботиться о ликвидности госбюджета.

Если говорить математическими терминами, ситуация напоминает хождение в неизвестном направлении, когда не знаешь, к чему придешь – просто хочешь оказаться в прежней ситуации, в той, которая была до того, как ты отправился в путь (до кризиса). Факт, что к прежней ситуации не вернемся, это не спринт, это марафон. После карантина жизнь в прежнее русло не вернется. Вряд ли вернется и в ближайшее время. Мы должны ориентироваться на то, что нечто похожее будет через 2-3 года, когда появится вакцина. До того времени ученые сомневаются, будет и сформирован иммунитет у переболевших", – сказал министр.

Шапока указал, что сейчас распределили 130 млн из 500 млн на обеспечение системы здравоохранения в этом году.

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