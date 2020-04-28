Сейм решил, что государственного регулирования цен в Литве не будет

Цены на товары и услуги в Литве не будут регулироваться, однако при их нехватке правительство сможет прибегать к мерам, поощряющим и повышающим их доступность. Цены могут регулироваться государством только в случае объявления чрезвычайного положения.

Во вторник Сейм решил, что Закон о гражданской безопасности должен быть принят со всеми поправками президента: "за" проголосовал 61 член Сейма, "против" – 18, а 31 воздержался. Ранее Сейм уже принимал поправки к закону о возможности регулирования цен, однако президент наложил на них вето.

Президент Гитанас Науседа предложил установить, что в случае нехватки необходимых товаров или услуг правительство может предпринимать поощряющие и повышающие их доступность меры. По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.

Он считает, что установление максимального предела цен в большинстве случаев приводит к дефициту товаров или услуг. По его словам, планы регулирования не одобряет и Международный валютный фонд.

Советник президента Симонас Крепшта ранее пояснял, в основе экономики Литвы является рыночная экономика, а не регулирование цен, однако некоторые правящие "крестьяне" утверждали, что регулирование цен – это вопрос национальной безопасности.

По словам представителей правительства, этот инструмент регулирования цен мог быть использован для обуздания нечестных спекулянтов на фоне распространения коронавируса в стране.

Кроме поправок к Закону о гражданской безопасности, были приняты поправки к законам о защите прав потребителей и о чрезвычайном положении.

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