На прилавках появилась первая литовская клубника - цена около 10 евро за килограмм

Несмотря на то, что жизнь в Литве остановил карантин, работа в сельскохозяйственной отрасли не стоит. Крупные хозяйства уже сняли первый урожай клубники, ягоды появились на прилавках магазинов раньше, чем в прошлом году – в конце апреля.

Директор Anykščių daržovės Вальдемарас Юшка сказал Delfi, что за сезон выращивает в теплицах около 50 тонн клубники, всего под клубникой занят гектар земли.

"В соответствии с технологией саженцы дают два урожая. Если сажаем в конце августа, получаем осенний и весенний урожаи. В начале августа посадим новую рассаду", – сказал собеседник, сказав, что везет ее из Голландии.

Юшка рассказал, что уже снял тонну первых ягод. Их отправили в магазины всех крупных сетей Литвы.

"На рынке работать не получается, не хватает людей", – сказал он, прибавив, что в хозяйстве в карантин проблем с работниками нет.

"Людей достаточно. А когда хозяйство большое – 10 га, помогают собирать урожай я год и те, кто обычно занимается огурцами или помидорами. Мы организуем все так, чтобы они могли помочь. А с клубникой регулярно работают 10 человек. В самое жаркое время - 30 человек", – сказал Юшка.

Что касается цен на клубнику, он сказал, что первая клубника через месяц закончится. Тогда оптовая цена будет около 6 евро за кг.

"Мы стараемся, чтобы в среднем за кг получалось 6 евро. Такова наша цена, тогда работать выгодно", – сказал он.

Представитель сети Maximа Вилма Друлене сказала, что в этом году литовская клубника появилась в магазинах раньше, чем в прошлом – в последние дни апреля (а в 2019 - в начале мая).

"Пока клубники немного, цена – 4,99 евро за 500 г. Больше клубники появится в середине мая", – сказала Друлене.

Привозную клубнику в магазинах продают по 1,99 евро за 250 г или по 3,99 евро за 400 г.

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