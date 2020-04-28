За нарушения правил карантина в Литве может грозить даже лишение свободы

Парламент Литвы 28 апреля принял подготовленные Минюстом поправки к Уголовному кодексу, ужесточив наказание за несоблюдение карантина лицам, которые больны коронавирусом. За эти поправки УК ЛР проголосовали 70 депутатов, 1 воздержался, против никто не голосовал.

"Более суровое наказание ждет тех, кто болен коронавирусом и не соблюдает условия карантина", – сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

По данным Минюста, лицам, больным заразным заболеванием, если они были уведомлены об этом врачом, но все равно не соблюдали назначенные требования карантина, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на рок до 1 года. По ныне действующим правилам, лишение свободы за такое нарушение не полагается.

Если по вине такого безответственного человека болезнь распространится и заразятся другие люди, то грозит еще более суровое наказание – арест или лишение свободы на срок до 5 лет (сейчас грозит лишение свободы до 3 лет).

Напомним, что парламент Литвы 3 апреля этого года принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требования самоизоляции в Литве грозит штраф в размере 500-1500 евро (физическим лицам) и 1500-6000 евро - юридическим лицам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!