По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Гедиминаса в 13.30 ч.
Представитель полиции Юлия Самороковская сказала, что подозреваемый (1975 г.р.) ранее неоднократно наказывался за различные административные правонарушения.
По словам Самороковской, начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
"Ему грозит штраф в размере 30-140 евро(...) он не был задержан. Просто установили место жительства, с ним связались и составили протокол", – сказала представитель полиции.
Об инциденте в понедельник в фейсбуке сообщил сам депутат Анушаускас.
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