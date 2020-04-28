Житель Литвы купил более экологичный автомобиль, но не получил ни денег, ни компенсацию

Правительство Литвы призывает жителей отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей в пользу более экологичных, обещая компенсацию в размере 1000 евро. Каунасец, соблазнившийся этим, даже представить себе не мог, что ему придется доказывать экологичность нового авто.

Эдмундас обратился в редакцию и сказал, что попал в тупик, а самое обидное - впутал во все это дело своего отца. Мужчина сказал, что все началось с того, что его отец захотел продать свой автомобиль. Тогда Эдмундас стал уговаривать отца воспользоваться действующим законом и получить компенсацию на покупку "зеленого" автомобиля.

Читатель рассказал, что отец согласился, утилизировал автомобиль и получил необходимую справку. После этого был приобретен автомобиль Škoda Citigo 2015 г.в. с литровым двигателем и мощностью 44 кВт. Потом они стали заполнять заявку на получение компенсации. И тут выяснилось, что приобретенный ими автомобиль превышает допустимый уровень загрязнения.

"Выяснилось, что, поскольку представительство Škoda такие авто не импортирует, то в базе данных Regitrа его нет, значит эмиссия CO2 составляет 142 г/км. Volkswagen Up и Škoda Citigo - близнецы, но у VW эмиссия до 100 г/км", – рассказал Эдмундас.

Каунасец рассказал, что всеми условиями он интересовался заранее, но система работает иначе - все документы ты заполняешь уже после покупки автомобиля. Эдмундас сказал, что ситуация печальная, его отец согласившись практически даром утилизировать автомобиль понес финансовый ущерб.

"Мы обратились в Министерство охраны окружающей среды, нам сказали, что ничем помочь не могут. Тогда мы обратились в Regitra, там попросили предоставить справку с указанием эмиссии CO2. Представители Škoda в Каунасе и Вильнюсе указали, что не могут предоставить такую справку, поскольку автомобиль купили не в Литве, а в Дании", – сказал Эдмундас.

Журналист Delfi связался с представителями Škoda, которые указали, что автомобиль, о котором идет речь , по нормам производителя выделяет эмиссию CO2 105 г/км.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Аутея Йонайтите подтвердила, что регистрацией эмиссии занимается ни министерство Regitra, и указала, что эмиссия CO2 должна быть указана в техпаспорте автомобиля, тогда можно получить компенсацию.

Специалист Regitrа Эмилия Бардаускене сказала, что данные об эмиссии берут из документов при регистрации автомобиля или из Регистра транспортных средств. Она заметила, что в регистре накапливают только точные данные из официальных документов на конкретное транспортное средство (свидетельство регистрации, свидетельство соответствия - его выдает производитель или свидетельство, выдаваемое после проведения экспертизы).

"Что касается конкретной ситуации, конечно, по желанию человека, мы можем внести данные эмиссии CO2 в регистр. Но, как упоминалось, для этого нужен один из трех вышеупомянутых документов. Надо отметить, что в документе, который прислали представители производителя, указан общий показатель эмиссии CO2 с погрешностью. Иными словами, этот документ не подтверждает информацию о конкретном автомобиле и его эмиссии", – сказала Бардаускене.

По ее словам, Эдмундас должен обратиться к производителю и попросить дубликат свидетельства соответствия, а если это сделать невозможно – пройти экспертизу и получить справку. Потом с полученным документом надо явиться в Regitrа, где выдадут новый регистрационный документ, в графе V7 которого будут данные о выбросах CO2.

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