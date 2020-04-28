Ночью в Таураге вызвали спецотряд "Араса": взорван автомобиль работника муниципалитета

В ночь на 28 апреля, в 2.10 ч., в Таураге, во дворе многоквартирного дома, произошел взрыв в автомобиле Opel Insignia, принадлежащем заместителю директора администрации мэрии Таурагского района Томасу Раулинавичюсу (1983 г.р.). Была повреждена передняя часть автомобиля.

Введен план "Щит", на место происшествия выехали сотрудники спецотряда "Арас" и криминалисты.

По предварительным данным, взорвалась мощная петарда, которую бросили под переднюю часть автомобиля.

Около 3 ч. ночи неподалеку был задержан подозреваемый. Мужчина (1978 г.р.) находился в состоянии наркотического опьянения. Он был доставлен в больницу.

Раулинавичюс уверяет, что ему никто не угрожал. В мае 2018 г. был сожжен его автомобиль Toyota Avensis.

Представитель Таурагской полиции Грета Кесминайте сказала, что задержанный хорошо известен полиции – он был осужден за убийство, кражи, наркотики.

По словам представителей полиции, задержанный вел себя неадекватно, с ним сложно было договориться. Выяснилось, что он не пьян. Поэтому его отвезли в больницу, чтобы проверить на наличие наркотических веществ, а затем - в КПЗ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!