Литву ждут еще одни долгие выходные – всего их в этом году осталось 4

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В этом году в Литве планировались 5 долгих выходных. Это значит, что отдых ждет не два, а три и даже больше дней. Первые долгие выходные были на Пасху, остались еще 4.

Первые долгие выходные в Литве были 11-13 апреля, сейчас ждут выходные 1-3 мая (1 мая - Международный день трудящихся). Долгие выходные будут и в июле - 6 июля (День коронации Миндаугаса) в этом году выпадает на понедельник После того как в Литве выходным стал и День усопших (2 ноября), долгие выходные планируются в начале ноября – с 31 октября по 2 ноября. Сочельник и Рождество в этом году будем праздновать с четверга 24 декабря по воскресенье - 27 декабря. Delfi напоминает, что всего в Литве 14 праздничных дней, часть из них всегда выпадает на воскресенье. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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