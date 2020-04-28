Наплыв клиентов в салоны красоты не прекращается

Специалисты говорят, что поток клиентов, желающих попасть в салоны красоты, не прекращается. Клиенты массово регистрируются, часто просто ищут любой салон, где еще остались свободные места. Собеседницы передачи "День на Delfi" рассказали, как сейчас выглядит работа салонов. Они рассказали и о самых популярных процедурах.

Глава литовской платформы Тreatwell Мария Антанайтите рассказала о ситуации в парикмахерских.

"Мы наблюдаем активную регистрацию с начала прошлой недели. Перед заседанием правительства количество регистраций выросло на 80%. После заседания правительства количество регистраций выросло еще больше. В пятницу количество заказов выросло на 400% по сравнению с предыдущей неделей, а в понедельник утром - на 900%. Эти цифры впечатляют. Люди хотят попасть к мастеру в ближайшее время. Можно сказать, что немалая часть парикмахерских на ближайшие недели заполнены", – сказала Антанайтите.

Глава Nailbar Ингрида Йочене сказала, что сейчас работа не особенно отличается от того, что было до карантина.

"Особая подготовка не требовалась, у нас все есть – антисептики, стерилизаторы. Одним словом, мы только распределяем работников и клиентов так, чтобы было достаточно пространства, все желающие регистрируются. После каждого клиента мы дезинфицируем стулья, рабочий стол – как всегда. Какой-то особой подготовки не было, поскольку и до сих пор мы работали в масках, все дезинфицировали. Просто сейчас, когда звонят клиенты, мы предупреждаем, чтобы они приходили в масках, если кто-то приходит без маски, мы ее предоставляем", – сказала она.

Она рассказала, какие услуги пользуются большим спросом.

"Мы думали, что нужен будет маникюр, но сейчас чаще приходят делать педикюр. Люди очень радуются, что мы открылись, согласны на все условия. Мы говорим, что до максимума сократим время, возможно, откажемся от массажа, но главное, что нужно людям, будет сделано", – сказала собеседница.

Антанайтите заверила, что самая популярная услуга по-прежнему - мужская стрижка.

"Десятка популярных услуг не изменилась, такой она была и до карантина. Самая популярная услуга – мужская стрижка, затем – стойкий маникюр, женская стрижка, потом – покраска волос и маникюр. Сейчас наблюдаем значительный рост спроса на покраску волос", – сказала собеседница.

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