Как самая красивая в своей деревне девушка оказалась на вокзале: виноват карантин

Ее зовут Карина. Проходящие мимо люди часто называют ее бомжихой или алкашницей. Мало кто знает, что ей всего 23 года и совсем недавно она была самой красивой девушкой в своей деревне. Журналист Delfi Ориюс Гасановас рассказывает, как она оказалась на столичном вокзале.

Карантин полностью остановил жизнь у железнодорожного и автобусного вокзалов в Вильнюсе. Путешественников там немного, иностранцев нет, зато там царствуют те, кто живет там круглый год – бездомные, воры, наркоманы и пьяницы. Сейчас видно, как их здесь много. Многие из них не скрывают, что промышляют кражами в магазинах, воруют и у прохожих. Воруют, потому что не хватает денег на алкоголь или наркотики. Это замкнутый круг. Может, и хотели бы они не воровать, но где тогда брать деньги. Особенно тяжело таким людям приходится в карантин.

После первой статьи о ситуации на вокзалах, журналист представляет вторую часть материала - о местных "звездах".

У журналиста многие спрашивают, не страшно ли ему идти на вокзал и общаться с этими людьми? Ориюс отвечает – многие из них в душе - прекрасные люди, только заблудшие. Он напоминает – все мы - люди, даже те, кто оказался на дне. А если хорошо подумать, то никто от этого не застрахован.

Карина была самой красивой девушкой в своей деревне. Она не сказала, в какой именно, но заметила, что деревня находится недалеко от Шумскаса. В школе она была самой красивой девочкой, у нее было много поклонников, которые приезжали и оставляли около ее дома цветы и подарки. Карину баловали вниманием, она знала, что может выбирать самого лучшего и красивого парня. Другие девушки ей завидовали, сплетничали.

В подростковом возрасте она мечтала о карьере певицы или актрисы. Но популярности не добилась. Карина оказалась на улице. Жизнь покатилась вниз по наклонной где-то 5 лет назад, когда ей было 18. Без дома она осталась месяц назад. С начала карантина. Она самая молодая из вокзальных бездомных.

23-летней молодой женщине внимание уделяют местные старожилы-мужчины, они ее опекают, кормят, поят, вытаскивают из неприятных историй. Карина не по душе только местным женщинам, поскольку после ее появления мужчины стали уделять им меньше внимания.

Карина большую часть времени проводит, собирая милостыню у двери магазина Iki. Она не у всех просит помощи, выбирает только тех, кто хорошо одет, улыбается, обычно она просит помощи у мужчин. По словам женщины – молодые более щедрые, те, что постарше – любят читать морали. Карина избегает внешне агрессивных людей, чтобы не пострадать. За эти шесть недель уже были случаи, когда ее бранили, предлагали увезти в лес и даже толкали.

"Люди чаще всего называют меня бомжихой и алкашницей. Но я не молчу, даю отпор", – рассказала бедная женщина.

"Как такая молоденькая девушка здесь оказалась?" – спросил журналист.

"Виноват карантин. Он разрушил все мои планы", – сказала она.

Девушка из Вильнюсского района приехала в Вильнюс из Паневежиса, где сидела в тюрьме. У нее был план - устроиться на работу, снять комнату и попытаться встать на ноги.

"В начале марта всем были нужны работники, не только в Литве, но и за границей. Фермерам, на фабриках. Некоторые старые знакомые обещали мне помочь, узнав, что я хочу вернуться к нормальной жизни", – сказала Карина.

– Извини, мне интересно, за что ты оказалась в тюрьме? Что случилось?

– Встретила плохого мужчину, он разрушил мою жизнь, втянул в грязные дела. Я начала красть, пришлось за это ответить. У меня есть 4-летний сын, который живет в деревне у моей мамы.

– Почему после тюрьмы ты не поехала к маме?

– В моей семье ситуация сложная, мне самой довелось побывать в детском доме. Это другая история, так что идти мне некуда. Все плохо.

– Что ты делала, когда вернулась из Паневежиса в Вильнюс?

– Приехала на вокзал, а здесь все закрыто. Я не знала куда идти. Пошла в магазин, около него встретила местную хевру, мы познакомились, вот я уже здесь больше месяца пью.

– Осталась, чтобы пить? Зачем?

– А что мне было делать? Работы нет, как снять комнату? Пошла за здание вокзала, нашла место, где можно спать. Днем пьем, ночью спим. Такая здесь жизнь, каждый день одно и то же.

На вопрос, нашла ли она здесь друзей, Карина сказала, что большинство местных опасные и непрогнозируемые. Даже если кажется, что с кем-то ты нашел контакт и ладишь, через сутки этот человек может оказаться агрессивным врагом.

"На улице друзей нет, здесь каждый за себя", – сказала Карина.

Но у нее есть своя небольшая компания. Обычно она бывает с 26-летней Юстиной, которая выросла в детском доме, а потом оказалась на вокзале.

"Никто мне не помог, у меня были проблемы, с которыми я не смогла справиться. Начала пить, потом наркотики, и все... Можно сказать, живу я здесь", – рассказала Юстина.

Она также сидела в тюрьме. Но не перевоспиталась. Познакомилась там с такими же и продолжала делать плохие дела, обычно это были кражи. У Юстины в руке небольшая бутылка водки, они пьют из нее по очереди с Кариной. Этого алкоголя девушкам мало – ищут центы в карманах, считают, не хватает нескольких евро.

"Знаю, что делать, ждите здесь", – сказала Карина и пошла к охранникам, которых она знает. Дружба помогла. Один охранник дал девушке деньги в долг. Карина отправилась в алкогольный отдел и купила бутылку водки.

На еду девушки практически не тратятся. Обычно они просят чтобы их накормили другие. Иногда что-то дают прохожие, но обычно о них заботится их знакомый Валерий – наркоман из Ужуписа.

Карина и Юстина познакомили журналиста с Валерием. Он - взрослый мужчина, который чувствует свою ответственность за девушек, поэтому помогает им. У него были две булочки. Одну Валерий съел сам, другую отдал девушкам.

"И я когда-то был молод, знаю, как им тяжело. Сейчас у меня уже есть опыт. Мне их жаль, очень печальная у них жизнь. У меня в Ужуписе есть где жить, а у них нет ничего", – сказал Валерий.

Он не скрывает, что принимает наркотики и именно за ними приходит на вокзал, куда каждый вечер привозят "дозу".

"Это очень плохо, я понимаю. И не хочу, чтобы девочки так попались, поэтому берегу их, но они не всегда слушают. Много пьют, не знают меры", – сказал Валерий.

"Карина, были ли за этот месяц на вокзале у тебя хорошие дни?" – спросил журналист.

"Что было хорошее? Что еще не умерла, что здорова и не заболела этим вирусом. У меня были отношения с одним мужчиной старшего возраста. Местный, много пьет, сидит там", – сказала она. Пара распалась из-за частых конфликтов.

Карина также благодарна владельцу местной гостиницы, который встретил ее замерзшую и усталую и разрешил несколько дней пожить в номере. "Он сделал это просто так, хотел лишь, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Очень хороший человек, он знает мою историю, вот и пожалел", – рассказала девушка.

Скоро карантин закончится, а с ним и все беды, появятся путешественники. Карина этого ждет, но не верит, что ее жизнь чудесным образом преобразится.

"Я слишком запила, не знаю, как мне удастся жить нормально. Я бы хотела, чтобы все было хорошо, чтобы я могла воспитывать сына. Но не знаю, не знаю", – сказала она.

Перед прощанием она попросила позвонить. Это был звонок маме, Карина попросила мать позвать сына.

"Привет, привет! Ты меня слышишь? Я очень тебя люблю. Мама скоро приедет навестить тебя, очень тебя люблю", – сказала она сыну по-русски.

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